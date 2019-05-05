Цуренко третьей из украинок покинула турнир в Мадриде после первого раунда

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Леся Цуренко
Леся Цуренко / facebook.com/tsurenkofficial

Украинская теннисистка Леся Цуренко не сумела преодолеть первый раунд на престижном теннисном турнире, что проходит в Мадриде (Испания).

Леся Цуренко – Анжелика Кербер 0:2 (3:6, 2:6)

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Уже на старте матча украинка отдала немке свою подачу и позволила сопернице повести со счетом 3:0. Однако в седьмом гейме Цуренко сделала обратный брейк и могла сравнять счет. Но опытная немка еще раз победила на подаче Леси и впоследствии подала на сет.

Во второй партии соперницы устроили настоящий триллер. Теннисистки по очереди обменивались брейками. Победительницей все же вышла немка, которая сделала на два брейка больше и в итоге выиграла матч.

Леся Цуренко стала третьей представительницей, которая не смогла преодолеть первый круг грунтового турнира в Мадриде. Сперва сенсационно проиграла Элина Свитолина, а затем в драматичном матче потерпела поражение Даяна Ястремская.

Украину на турнире сейчас представляют Марта Костюк и Екатерина Козлова.

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Теги: Спорт Новости Спорта Леся Цуренко Теннис
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