Цуренко уступила экс-первой ракетке мира и покинула турнир в Дохе

Украинка Леся Цуренко покинула турнир серии WTA в Дохе. На стадии 1/8 финала представительница Украины уступила румынке Симоне Халеп.

Симона Халеп – Леся Цуренко 2:0 (6:2, 6:3)

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Матч продолжался 1 час и 19 минут и завершился со счетом 6:2, 6:3 в пользу румынской теннисистки.

В первом сете Халеп оформила три брейка против одного у Цуренко. Леся вышла вперед со старта второй партии, но со счета 3:1 (не реализовали шанс повести с двойным брейком) проиграла пять геймов подряд.

Ранее спортсменки четыре раза встречались между собой, и во всех случаях сильнее была румынка – в 2012-м в австрийском Линце (Цуренко снялась при счете 0:3 не в ее пользу), в 2013-м в голландском Хертогенбоше (3:6, 1:6), 2014-м на Уимблдоне (3:6, 6:4, 4:6) и в 2018-м в американском Цинциннати (4:6, 1:6).

Теперь Цуренко будет готовиться к турниру в Дубае, который начнется 17 февраля. А вот Халеп продолжает участие в турнире и в четвертьфинале будет противостоять Юлии Гергес.

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