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Цыганков и Исмаили попали в рейтинг самых дорогих игроков не из топ-5 чемпионатов

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Виктор Цыганков и Исмаили / Livesport

Полузащитник киевского "Динамо" Виктор Цыганков и защитник донецкого "Шахтера" Исмаили попали в рейтинг 50 самых дорогих игроков, которые не выступают в топ-5 чемпионатах мира.

Рейтинг составило авторитетное издание Transfermarkt. Они оценили Цыганкова в 20 миллионов евро и разместили на 38-м месте. Хотя такую же цену имеют еще 13 игроков, занимающих места с 31-го по 44-е.

К слову: "Львов" попал в топ-10 самых больших клубов в мире, УПЛ – на 6-м месте среди чемпионатов

Относительно Исмаили, то защитник "горняков" на 46-м месте с ценником в 19 миллионов евро.

Лидирует в рейтинге полузащитник "Аякса" Донни ван де Беек – 55 миллионов евро. Следующие три места тоже занимают игроки клуба из Амстердама – Зиеш (50 миллионов евро), Нерес и Онана (по 45 миллионов евро). Но стоит отметить, что Зиеш договорился о трансфере в "Челси" летом 2020 года.

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Шахтер Динамо Виктор Цыганков Новости Спорта Футбол Спорт
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