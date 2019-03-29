Цыганков лучший игрок "Динамо" по всем показателям на первом этапе УПЛ
Вице-капитан "Динамо" Виктор Цыганков оказался лучшим игроком киевского клуба по нескольким показателям после первого этапа чемпионата Украины по футболу.
Виктор оказался лидером по количеству проведенных матчей: Цыганков – 22, Денис Бойко – 21, Томаш Кендзера – 19, Никита Бурда, Беньямин Вербич – 18.
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Также Цыганков лидер по количеству матчей в стартовом составе – 21. У Бойко – 20, а у Кендзеры – 19.
Кроме того Виктор лидер по количеству сыгранных минут – 1840 минут. Цыганков является лучшим бомбардиром "бело-синих" – 11 голов, а также лучшим ассистентом – 5 результативных пасов.
Отметим, что лучшим игроком "Динамо" в марте стал вратарь Денис Бойко. В голосовании он опередил Николая Шапаренко и Виктора Цыганкова.