Цыганков лучший игрок "Динамо" по всем показателям на первом этапе УПЛ

3 Читати новину українською
Виктор Цыганков
Виктор Цыганков / 1927.kiev.ua

Вице-капитан "Динамо" Виктор Цыганков оказался лучшим игроком киевского клуба по нескольким показателям после первого этапа чемпионата Украины по футболу.

Виктор оказался лидером по количеству проведенных матчей: Цыганков – 22, Денис Бойко – 21, Томаш Кендзера – 19, Никита Бурда, Беньямин Вербич – 18.

Читайте также: "Динамо" продаст Цыганкова: Суркис сказал когда

Также Цыганков лидер по количеству матчей в стартовом составе – 21. У Бойко – 20, а у Кендзеры – 19.

Кроме того Виктор лидер по количеству сыгранных минут – 1840 минут. Цыганков является лучшим бомбардиром "бело-синих" – 11 голов, а также лучшим ассистентом – 5 результативных пасов.

Отметим, что лучшим игроком "Динамо" в марте стал вратарь Денис Бойко. В голосовании он опередил Николая Шапаренко и Виктора Цыганкова.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

blog_ava
Когда в Украину придет настоящая весна: прогноз
сегодня
9858
Теги: Динамо Виктор Цыганков Спорт Футбол УПЛ
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Федерер продемонстрировал невероятную реакцию и выиграл сумасшедший розыгрыш: видео
сегодня 16:52 Федерер продемонстрировал невероятную реакцию и выиграл сумасшедший розыгрыш: видео
22
Мне угрожали, что если я сменю страну – дадут три года дисквалификации, – Павел Коростылев
27 марта 14:02 Мне угрожали, что если я сменю страну – дадут три года дисквалификации, – Павел Коростылев
Станіслав Безушко 306
Телеканалы "Футбол 1/2" будут официально транслировать другую европейскую лигу вместо АПЛ
сегодня 15:28 Телеканалы "Футбол 1/2" будут официально транслировать другую европейскую лигу вместо АПЛ
263
Игрок "Манчестер Юнайтед" взорвал сеть забавным фото с новым тренером
сегодня 11:17 Игрок "Манчестер Юнайтед" взорвал сеть забавным фото с новым тренером
54
Марьян Швед – лучший игрок месяца в УПЛ
28 марта 19:31 Марьян Швед – лучший игрок месяца в УПЛ
14
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук