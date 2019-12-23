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Цыганков может перейти в европейский топ-клуб

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Виктор Цыганков / Фото из открытых источников

Руководство миланского "Интера" предложило главному тренеру Антонио Конте приобрести лидера киевского "Динамо" Виктора Цыганкова.

Сообщается, что 22-летний украинец точно не будет среди приоритетных вариантов для усиления этой зимой, однако вполне возможно, что итальянский клуб продолжит следить за Цыганковым и вернется к его кандидатуре летом.

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Ранее сообщалось, что в услугах Виктора также заинтересованы топ-клубы немецкой Бундеслиги "Бавария" и дортмундская "Боруссия". Говорилось также об интересе со стороны "Галатасарая" и мадридского "Реала".

В нынешнем сезоне 22-летний Цыганков сыграл в 27 матчах за "Динамо" во всех турнирах, забив девять голов и отдав восемь результативных передач.

"Интер" лидирует в турнирной таблице чемпионата Италии, по дополнительным показателям опережая "Ювентус". "Динамо" находится на втором месте УПЛ.

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Автор: Висент Луис
Теги: ФК Интер Динамо Виктор Цыганков Спорт Футбол
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