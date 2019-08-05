Цыганков не готов сыграть все 90 минут, Родригес – в хорошем состоянии, – Хацкевич

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Александр Хацкевич
Александр Хацкевич / ФК "Динамо"

Во вторник, 6 августа, "Динамо" в Бельгии сыграет против "Брюгге" в рамках первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Главный тренер киевлян Александр Хацкевич на предматчевой пресс-конфренции поделился мнением о предстоящем матче с "Брюгге".

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Да, мы следим за "Брюгге" с момента жеребьевки. Знаем, что команда недавно продала двух лидеров команды, однако получила достаточно опытного вратаря, который ранее выступал в АПЛ. Но кто будет завтра играть – это будет зависеть от главного тренера,
– сказал Хацкевич.

Также наставник "бело-синих" прокомментировал подготовку Виктора Цыганкова и адаптацию новичка Жерсона Родригеса.

Цыганков определяющий футболист в нашей команде. Да, возможно, на данный момент он не готов сыграть все 90 минут, но решение о его участии мы примем уже завтра после медицинского контроля.

Жерсон сейчас в хорошем состоянии, в тонусе, ведь чемпионат Японии на ходу. Он готовится к игре, а как его использовать, будет зависеть от того, как будет складываться игра,
– подытожил Александр Хацкевич.

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Матч "Брюгге" – "Динамо" состоится во вторник, 6 августа, в Брюгге на стадионе "Ян Брейдель", начало – в 21:30 по киевскому времени. До этой игры пути киевлян с "Брюгге" никогда не пересекались.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Динамо Лига чемпионов
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