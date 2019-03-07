Цыганков неожиданно вошел в топ-10 самых дорогих хавбеков 1/8 финала Лиги Европы
Футболист "Динамо" Виктор Цыганков попал в 10 самых дорогих полузащитников 1/8 финала Лиги Европы в возрасте до 23 лет.
Украинец разделил 8-10 место среди самых дорогих молодых полузащитников стадии плей-офф Лиги Европы, по версии немецкого издания Transfermarkt.
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Возглавил рейтинг полузащитник "Валенсии" Карлос Солер, вторым стал Фабиан Руис из "Наполи", а замкнул тройку – Алекс Ивоби, выступающий за лондонский "Арсенал".
1. Карлос Солер ("Валенсия") – 35 млн евро;
2. Фабиан Руис ("Наполи") – 32;
3. Алекс Ивоби ("Арсенал") – 25;
4. Желсон Фернандеш ("Бенфика") – 20;
5. Маттео Гендузи ("Арсенал") – 20;
6. Амаду Диавара ("Наполи") – 16;
7. Ксавер Шлагер ("Зальцбург") – 15;
8. Виктор Цыганков ("Динамо") – 10;
9. Ханнес Вольф ("Зальцбург") – 10;
10. Сантьяго Касерес ("Вильяреал") – 10.
К слову, уже в четверг, 7 марта, "Динамо" сыграет первый матч 1/8 финала Лиги Европы против "Челси". Начало встречи – в 22:00.