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Цыганков нужен итальянскому клубу

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Виктор Цыганков
Виктор Цыганков / 24 канал

Лидер "Динамо" Виктор Цыганков находится в трансферном листе одного из итальянских клубов. Речь идет о команде из второй части турнирной таблицы Серии A.

Ведущий шоу "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский сообщил, что Виктором Цыганковым интересуется клуб Серии A.

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"Есть один инсайд, что Цыганков фигурирует в лонг-листе – это 25+ фамилий – в команде второй половины таблицы Серии А. Эта команда не играет по схеме, где есть правый вингер.

А на позиции правого инсайда игрок, который в топ-5 лучших полузащитников лиги по данным Wyscout", – сказал Спиваковский.

Отметим, что во второй половине таблицы Серии А сейчас расположены:

  • "Сассуоло"
  • "Кальяри"
  • "Фиорентина"
  • "Удинезе"
  • "Торино"
  • "Сампдория"
  • "Дженоа"
  • "Лечче"
  • СПАЛ
  • "Брешия".

Также следует отметить, что футбольный агент Марко Трабукки недавно рассказал об интересе итальянских команд к игроку "Динамо".

Он не стал называть фамилию футболиста, но заявил, что это не Виталий Миколенко.

В этом сезоне Цыганков сыграл 31 матч за "Динамо" и забил 11 голов. В его активе также 8 результативных передач.

Контракт 22-летнего футболиста из "Динамо" действует до 30 июня 2023 года. Стоимость Цыганкова, по данным Transfermarkt, 16 миллионов евро.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Спорт Трансферы Виктор Цыганков Динамо Футбол
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