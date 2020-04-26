Цыганков нужен итальянскому клубу
Лидер "Динамо" Виктор Цыганков находится в трансферном листе одного из итальянских клубов. Речь идет о команде из второй части турнирной таблицы Серии A.
Ведущий шоу "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский сообщил, что Виктором Цыганковым интересуется клуб Серии A.
Читайте также Нападающий сборной Украины заговорил о возвращении в "Динамо"
"Есть один инсайд, что Цыганков фигурирует в лонг-листе – это 25+ фамилий – в команде второй половины таблицы Серии А. Эта команда не играет по схеме, где есть правый вингер.
А на позиции правого инсайда игрок, который в топ-5 лучших полузащитников лиги по данным Wyscout", – сказал Спиваковский.
Отметим, что во второй половине таблицы Серии А сейчас расположены:
- "Сассуоло"
- "Кальяри"
- "Фиорентина"
- "Удинезе"
- "Торино"
- "Сампдория"
- "Дженоа"
- "Лечче"
- СПАЛ
- "Брешия".
Также следует отметить, что футбольный агент Марко Трабукки недавно рассказал об интересе итальянских команд к игроку "Динамо".
Он не стал называть фамилию футболиста, но заявил, что это не Виталий Миколенко.
В этом сезоне Цыганков сыграл 31 матч за "Динамо" и забил 11 голов. В его активе также 8 результативных передач.
Контракт 22-летнего футболиста из "Динамо" действует до 30 июня 2023 года. Стоимость Цыганкова, по данным Transfermarkt, 16 миллионов евро.
Оставайтесь дома и следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram.