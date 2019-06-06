Цыганков стал лучшим игроком недели по версии игры FIFA19

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Виктор Циганков
Виктор Циганков / ФК "Динамо!

Полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков попал в команду недели по версии популярного симулятора FIFA 19. Также в перечне и защитник донецкого "Шахтера" Николай Матвиенко.

Цыганков и Матвиенко попали в основу команды недели. У "динамовца" умение 86 очков, что является самым высоким среди всех игроков в этой команде. Матвиенко получил умение 77 очков.

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Цыганков получил такой результат благодаря дублю в ворота "Александрии" в последнем туре УПЛ.

Стоит добавить. что Цыганковым активно интересуются иностранные клубы. Transfermarkt оценивает капитана "Динамо" в 13 миллионов евро. Но киевский клуб отказывается его продавать ниже 20 миллионов евро.

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Теги: Динамо Новости Спорта Спорт Футбол Виктор Цыганков
Источник: 24 канал
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