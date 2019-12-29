24 канал техно lifestyle Здоровье дизайн Афиша auto Учеба Likar покер
more

Цыганков зажигательным танцем с сестрой поздравил всех с новогодними праздниками – видео

32 Читати новину українською
Виктор Цыганков / ФК "Динамо"

Полузащитник "Динамо" и сборной Украины Виктор Цыганков зажигательным танцем поздравил всех с новогодними праздниками.

Виктор Цыганков доказал, что талантливый человек талантлив во всем и представил на своей странице в социальной сети Instagtam зажигательный музыкальный ролик, выложенный в популярной китайской соцсети TikTok.

Смотрите также: Этот год добавил седины и морщин: Виталий Кличко необычно подвел итоги 2019 года – видео

На видео Цыганков танцует вместе со своей сестрой, а также девушкой, которая находится на заднем плане, сначала под всемирно известный хит Мэрайи Кэри "All i want for Christmas", а затем под трек Soulja Boy "Crank that".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

All I want for Christmas is ... ️ @tiktok @_babyroni_

Публикация от Viktor Tsygankov (@viktortsygankov)

Что такое ТікТок?Это китайская соцсеть, что позволяет создавать короткие музыкальные видео, прямые эфиры и обмениваться сообщениями. В Китае известна как Douyin. Создана в сентябре 2016 года, сегодня она является основной видеоплатформой для коротких видео в Китае и становится все более популярной в других странах.

Обмен пленными между Украиной и Россией 29 декабря: видео
сегодня
2753
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Виктор Цыганков Футбол Спорт
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 15:08 Цыганков зажигательным танцем с сестрой поздравил всех с новогодними праздниками – видео
Юрій Семенюк 32
19 декабря 18:20 Зимние трансферы 2020: онлайн
Юрій Семенюк 325
сегодня 14:33 Еще один звездный шахматист хочет прекратить выступления за сборную Украины
Вісент Луїс 32
сегодня 12:06 Потенциальный соперник Ломаченко нокаутировал Гамбоа и завоевал регулярный титул WBA: видео
Юрій Семенюк 122
28 декабря 08:45 Итоги боксерского года для украинцев: от невероятных побед до обидных поражений
Андрій Тудовші 377
Новости
Больше новостей
Залиште відгук