Цыганков зажигательным танцем с сестрой поздравил всех с новогодними праздниками – видео

Полузащитник "Динамо" и сборной Украины Виктор Цыганков зажигательным танцем поздравил всех с новогодними праздниками.

Виктор Цыганков доказал, что талантливый человек талантлив во всем и представил на своей странице в социальной сети Instagtam зажигательный музыкальный ролик, выложенный в популярной китайской соцсети TikTok.

На видео Цыганков танцует вместе со своей сестрой, а также девушкой, которая находится на заднем плане, сначала под всемирно известный хит Мэрайи Кэри "All i want for Christmas", а затем под трек Soulja Boy "Crank that".

Что такое ТікТок?Это китайская соцсеть, что позволяет создавать короткие музыкальные видео, прямые эфиры и обмениваться сообщениями. В Китае известна как Douyin. Создана в сентябре 2016 года, сегодня она является основной видеоплатформой для коротких видео в Китае и становится все более популярной в других странах.