Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри рассказал, что неоднократно сталкивается с оскорблениями на почве расизма. Боксер убежден, что не только люди с темным цветом кожи сталкиваются с такой проблемой.

Когда боксер едет за рулем, прогуливается по улице или просто выполняет пробежку, его могут назвать "цыганской девкой", цитирует Daily Mail.

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Откровенность чемпиона

Тайсон Фьюри родился в семье потомков ирландских цыган.

Британец не слишком сильно обращает внимания на такие обиды в его сторону. Он считает, что существует только одна раса – человеческая, которую Фьюри всегда будет защищать.

Он рассказал, что однажды его не впустили в бар.

На двери может быть вывеска: "Мы оставляем за собой право не пускать ирландских цыган". Я сначала думал, что это шутка, но нет. Говорю работникам, что я – чемпион мира, который представляет всю страну. Но ты цыган, а мы цыган не пускаем,

– откровенно рассказал Фьюри.

По его словам, в Британии и мире проблема расизма сильно распространена.

В октябре 2016 года Тайсон Фьюри добровольно отказался от своих чемпионских титулов WBA, WBO и IBO из-за невозможности их защищать из-за психологических проблем, депрессии и проблем с наркотиками.

В конце сентября 2016 года было известно, что в допинг-пробе Тайсона Фьюри от 22 сентября были найдены следы кокаина.

31-летний Фьюри не знает поражений на профессиональном ринге, в активе британца 30 побед (21 нокаутом) и одна ничья.

Добавим, что недавно брат бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО) Марселлос Уайлдер обвинил Тайсона Фьюри в нечестной победе. Вроде бы в рукавице был тупой предмет, который помог Фьюри.