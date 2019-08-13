Да не бухает он: Милевский неожиданно вступился за скандального футболиста

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Артем Милевский и Александр Алиев
Артем Милевский и Александр Алиев / Фото из открытых источников

Нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский рассказал о том, в каких он сейчас отношениях со своим давним партнером по киевскому "Динамо" Александром Алиевым.

Также экс-нападающий киевского "Динамо" и национальной сборной Украины рассказал об активной ночной жизни в столице.

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"В Киеве проигрывал 15 тысяч долларов. Это было давно. Там ведь как: начинаешь в покер, сидишь два часа и остаешься при своих. А потом начинаешь в рулетку и там все быстро. За минуту-две – все финиш, можно все слить. На следующее утро думаешь, что надо пойти отыграться. Думаешь если отыграл, то больше играть не будешь. Могу и сейчас зайти в казино", – рассказал Артем в новом выпуске Yuotube-шоу "ОТДУШИВДУШУ".

С чего вы взяли, что Алиев бухает? Да не бухает он. Все мы бываем опухшие иногда. Он сдал документы на получение лицензии категории А и В. В этом нет ничего такого, пусть занимается. Я с ним на связи, он мой хороший друг, мы поддерживаем отношения.

В нынешнем сезоне на счету украинца 3 гола и 6 результативных передач в 28 матчах во всех турнирах за брестское "Динамо".

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Теги: Динамо Спорт Футбол
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