Дабл-дабл украинца Леня помог "Атланте" обыграть "Шарлотт": видео

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Шарлотт – Атланта результат / Фото из открытых источников

Украинский центровой "Атланты Хокс" Алексей Лень оформил дабл-дабл в игре регулярного сезона НБА против "Шарлотт Хорнетс" – 122:107.

Украинец сыграл 19 с половиной минут, за которые успел оформить дабл-дабл. То есть, набрал двузначные числа в двух показателях: 13 очков и 10 подборов. Кроме того, в активе Алекса по одной передаче, блок-шоту и перехвату.

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Самым результативным в составе "Атланты" как обычно стал Трей Янг – 30 очков. После этой победы "Хоукс" поднялись на 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

"Атланта" находится на 13-м месте турнирной таблицы Восточной конференции НБА, в следующей игре "Хокс" встретятся 11 декабря против "Майами Хит".

Шарлотт – Атланта 107:122 (27:24, 26:27, 30:37, 24:34)

 

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Алексей Лень Баскетбол
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