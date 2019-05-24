Даяна Ястремская вышла в финал престижных теннисных соревнований во Франции

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Даяна Ястремская
Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в финал престижных теннисных соревнований во французском городе Страсбург. Даяна победила Арину Соболенко из Беларуси.

Даяна Ястремская – Арина Соболенко 2:0 (6:4, 6:4)

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Уже на старте матча соперницы обменялись победами на подаче друг друга. А при счете 2:2 Даяна сделала еще один брейк, который в итоге стал решающим в сете. В восьмом гейме белоруска имела два брейк-пойнта и могла сравнять счет. Однако украинка защитила свою подачу и впоследствии подала на сет.

Во втором сете украинка быстро сделала брейк и повела в счете 3:1. При счете 5:3 Ястремская имела три матч-пойнта, но не смогла их реализовать. Однако в следующем гейме украинка уверенно защитила подачу и выиграла матч.

В финале Ястремская сыграет с победителем пары Хлое Пакет – Каролин Гарсия. Последняя, к слову, в четвертьфинале победила Марту Костюк.

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Теги: Новости Спорта Спорт Теннис Даяна Ястремская
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