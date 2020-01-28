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Далакян – Перес: промо-ролик поединка за титул WBA

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Артем Далакян / Фейсбук Артема Далакяна

Вышел ролик, который анонсирует чемпионский бой между украинским боксером Артёмом Далакяном и венесуэльцем Хосбером Пересом. Далакян четвертый раз проведет защиту титула WBA в легчайшем весе.

Бой состоится 8 февраля 2020 года в КВЦ "Парковый", что в Броварах. Соперником украинца станет 24-летний Хосбер Перес из Венесуэлы.

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Что известно о Пересе?

Дебютировал на профессиональном ринге в апреле 2016 года и за это время провел 18 боев, в которых одержал 16 побед, из них 12 нокаутом.

За свой стиль ведения боя Хосбер получил прозвище Лавина. Это будет дебютный поединок Переса в Европе, и он уже заявил, что намерен вернуться в Венесуэлу с чемпионским поясом Артема.

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Артем Далакян представляет компанию Union Boxing Promotion и является единственным украинским боксером, который все свои чемпионские защиты провел в Украине.

Звание чемпиона мира Артем завоевал в американском Инглвуде 24 февраля 2018 года, когда победил американца Брайана Вилорию.

Далякян – Перес: промо-ролик поединка за титул WBA

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Бокс Артем Далакян
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