Артем Далакян – Хосбер Перес: анонс чемпионского боя, который пройдет в Киеве

8 февраля в Киеве состоится поединок между чемпионом мира по версии WBA в лимите второго самого легкого веса (до 52,2 кг) Артёмом Далакяном и боксером из Венесуэлы Хосбером Пересом.

Поединок будет главным событием субботнего вечера бокса, который пройдет в КВЦ "Парковый". Начало боя будет примерно в 21:00 по киевскому времени.

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Кто такой Хосбер Перес?

Хосбер Перес на профессиональном ринге провел 19 поединков, в 17 он побеждал, 12 раз делал это досрочно, дважды терпел поражение. Что касается неудач, то первая осечка у него была в самом начале карьеры, он уступил дебютанту Карлосу Морено, после этого провел еще 1 бой и больше не дрался. Это фиаско можно списать на неопытность, "lucky punch" и молодой возраст (Пересу тогда был 21 год). Второе поражение он потерпел в июле 2019 года против единственного серьезного соперника за все время профессиональных выступлений. Это была встреча с колумбийцем Робером Баррерой. Конкурентный поединок закончился победой Барреры единогласным решением судей. Стоит заметить, что этот поединок состоялся на родине победителя и все 3 судьи были представителями Колумбии.

Что касается технических особенностей противника, то стоит отметить его мощный удар. Последние свои 7 победных поединков он закончил досрочно. Рост бойцов будет почти одинаковый, претендент всего на один сантиметр выше – 165 сантиметров.

Далакян сильно превосходит по боксерскими умениями. В Переса, в отличие от Артема, отсутствует любительская карьера.

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Состояние дел нашего боксера

Артем – чемпион мира по версии WBA. Он завоевал свой титул 2 года назад, с тех пор провел 3 успешные защиты своего титула и отдавать его не собирается. Последний свой поединок он провел в июне 2019 года, когда в 10 раунде нокаутировал тайца Саравута Таворнхама. Самая большая опасность для Далакяна – это возможная недооценка оппонента, однако украинский армянин занимается боксом уже почти 20 лет и вряд ли допустит такую ​​ошибку.

Котировки букмекеров

По боксерским котировкам чемпион будет явным фаворитом. Коэффициент на его победу составляет 1.1, шансы на победу претендента значительно меньшие и в случае удачной ставки на него сумма увеличится в 7 раз. Котировки на ничью составляют 1 до 25.

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Прогноз на бой

Далакян должен уверенно победить и с большой долей вероятности сделает это досрочно, поэтому ждем яркого нокаута.