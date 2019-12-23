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Далакян проведет защиту титула WBA: официальная дата и имя соперника

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Артем Далакян / Facebook Артема Далакяна

Чемпион мира WBA в легчайшем весе украинец Артем Далакян четвертый раз проведет защиту титула. Защиту пояса Артем проведет 8 февраля 2020 года в Киеве.

Соперником Далакяна станет 24-летний венесуэлец Хосбер Перес по прозвищу "Лавина". Бой пройдет в КВЦ "Парковый", сообщает Tribuna.com.

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Что известно о Пересе?
Он дебютировал на профессиональном ринге в апреле 2016 года. За это время он провел 18 боев, в которых одержал 16 побед, из них 12 нокаутом. Это будет дебютный поединок Переса в Европе.

Звание чемпиона мира Артем завоевал в американском Инглвуде 24 февраля 2018 года, когда победил американца Брайана Вилорию.

Дебютную защиту чемпионского титула Далакян провел 17 июня прошлого года в Киеве в КВЦ "Парковый", нокаутировав Сиричаи Тайена.

Свое победное шествие украинец продолжил 15 декабря 2018 года, когда жертвой Артема стал Грегорио Леброна из Доминиканской Республики.

Последний раз Далакян выходил в ринг 15 июня, защитив пояс от Саравути Таворнхами из Таиланда

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Бокс Артем Далакян
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