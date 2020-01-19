Дальше – только лучше: украинская бегунья показала мотивационное видео

Украинская спортсменка Ольга Ляхова показала мотивационное видео с тренировки на своей странице в инстаграм.

На видео спортсменка бежит в шапочке Санты. Сообщение Ляхова приурочила к новогодним праздникам, где поздравила своих подписчиков и пожелала продуктивного 2020 года.

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Ольга Ляхова специализируется на беге на средние дистанции. На II Европейских играх 2019 года в Минске спортсменка приняла участие в новом виде программы – динамическая новая легкая атлетика – и завоевала золото.

Дальше – только лучше! Желаю, чтобы 2020 год был продуктивнее и успешнее чем предыдущий,

– подписала видео спортсменка.

Спортсменка часто публикует мотивационные сообщения в своем Инстаграме. Особенно много в ее профиле фотографий в движении во время тренировок. Бегунья призывает тренироваться и получать от этого процесса удовольствие.

Тяжело работаю и получаю большое удовольствие,

– подписала один из последних постов Ольга Ляхова.

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