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Дальше – только лучше: украинская бегунья показала мотивационное видео

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Ольга Ляхова / instagram.com/olga.lyakhovaya

Украинская спортсменка Ольга Ляхова показала мотивационное видео с тренировки на своей странице в инстаграм.

На видео спортсменка бежит в шапочке Санты. Сообщение Ляхова приурочила к новогодним праздникам, где поздравила своих подписчиков и пожелала продуктивного 2020 года.

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Ольга Ляхова специализируется на беге на средние дистанции. На II Европейских играх 2019 года в Минске спортсменка приняла участие в новом виде программы – динамическая новая легкая атлетика – и завоевала золото.

Дальше – только лучше! Желаю, чтобы 2020 год был продуктивнее и успешнее чем предыдущий,
подписала видео спортсменка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вбегаю в Новый 2020 год!!! ‍♀️‍♀️‍♀️ Поздравляю всех с Наступающим Новым Годом!! Для меня 2019 год был замечательным . Верю , что дальше только лучше. Желаю и вам , чтоб следующий год был успешнее и продуктивнее предыдущего ! . . Running into the New Year 2020 !!! ‍♀️‍♀️‍♀️ Wishing everyone Happy New Year and Merry Christmas !! For me, 2019 was a great year. I believe that further is only better. I wish you the next 2020 year to be more successful and productive than the previous one!. . . #nikeathlete #happynewyear2020 #newyeardecor #merrycristmas #sisambassador #scienceinsportukraine #fuelledbyscience #nikesportswear #nikenextpercent #runningsanta #santarun #runmotivation #runtoinspire

A post shared by Olga LyakhovaNike Athlete (@lyakhova.olga.800) on

Спортсменка часто публикует мотивационные сообщения в своем Инстаграме. Особенно много в ее профиле фотографий в движении во время тренировок. Бегунья призывает тренироваться и получать от этого процесса удовольствие.

Тяжело работаю и получаю большое удовольствие,
– подписала один из последних постов Ольга Ляхова.

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Теги: Новости Спорта Спорт
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