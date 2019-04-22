Дам 10 миллионов, – президент "Ингульца" пообещал щедрые призовые за победу над "Шахтером"

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Александр Поворознюк
Александр Поворознюк / ФК "Ингулец"

"Ингулец" в финале Кубка Украины сыграет против донецкого "Шахтера". Президент Ингульца Александр Поворознюк пообещал футболистам своей команды немалые призовые в случае победы.

До этого президент "Ингула" выплатил 500 тысяч гривен за победу над "Карпатами" в четвертьфинале Кубка Украины. Один миллион гривен футболисты получили за победу над "Зарей" в полуфинале. Поэтому Александр Поворознюк пообещал дать 10 миллионов гривен за победу над "Шахтером" в финале Кубка Украины.

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"Победой в полуфинале мы вписали свои имена в историю "Ингульца". За победу дал миллион гривен премиальных. Если лопнет "Шахтер", то дам и 10", – сказал Поворознюк в комментарии "Профутболу".

Финал Кубка Украины "Шахтер" – "Ингулец" состоится 15 мая в Запорожье.

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта
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