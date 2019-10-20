Дам Усику возможность завоевать один из моих поясов, – Энди Руис

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Энди Руис оценил дебют Александра Усика в хэвивейте. Мексиканец заявил, что даст украинцу возможность завоевать один из своих титулов.

Но бой Усика с Руисом может произойти только после реванша Энди против Джошуа. Их бой официально состоится 7 декабря в Саудовской Аравии.

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Усик – отличный боксер, но не думаю, что он выглядел хорошо в своем первом бою в супертяжах. Но он великий боксер. Когда я выиграю у Джошуа в реванше, то дам ему возможность завоевать один из моих поясов. Я не хочу проявлять неуважение к Уизерспуну, но Усик мог выглядеть гораздо лучше на его фоне,

– сказал Руис для Fino Boxing.

Что известно о дебюте Усика в супертяжелом весе?

В ночь на 13 октября Усик в Чикаго (США) победил Чазза Уизерспуна. Украинец победил американца, поскольку тот не смог продолжить бой после семи раундов.



После поединка Усик заявил, что между крузервейтом, где он был абсолютным чемпионом, и хэвивейтом есть разница. Впрочем, Александр готов к бою с топ-боксерами.

Отметим, что официальным претендентом на титул IBF, которым сейчас владеет Руис, является Пулев. Следовательно, победитель реванша Руис – Джошуа будет выбирать, против кого встретиться в следующем поединке.