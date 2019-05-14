Дания разгромила Великобританию на ЧМ мира по хоккею, забросив 9 шайб: видео

50 Читати новину українською
Великобритания пропустила 9 шайб от Дании
Великобритания пропустила 9 шайб от Дании / IIHF

На чемпионате мира по хоккею сыграли очередные матчи. В первом Великобритания потерпела очередное унизительное поражение. На этот раз от Дании. Латвия же не имела особых проблем в матче против Италии.

Великобритания – Дания 0:9 (0:3, 0:5, 0:1)

В середине первого периода датчане воспользовались игрой в большинстве, дважды забросив шайбы в ворота британцев. Впоследствии еще раз отличился Поульсен.

К слову: Канада забросила восемь шайб Великобритании, Швейцария победила Латвию на ЧМ по хоккею

Уже в начале второго периода счет стал разгромным. А к концу 20-минутки счет на табло показывал 0:8.

В третьем периоде датчане отличились лишь один раз – шайбу в меньшинстве забросил Поульсен. Она стала 20-й, которую пропустила Великобритания на турнире по три матча. За это время британские хоккеисты забросили лишь одну шайбу.

И стоит добавить, что в конце встречи британцы таки сумели отправить шайбу в ворота соперников. Но судьи ее не засчитали из-за нарушения.

Видеообзор матча Великобритания – Дания

Италия – Латвия 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

Латвия активно борется за попадание в плей-офф Чемпионата мира. Очередным шагом к этому стала победа над сборной Италии.

Вот так: Словацкий хоккеист со злости разбил клюшку о ворота из-за драматического поражения канадцам

Если в первом периоде зрители на арене в Братиславе забитых шайб не увидели, то во второй 20-минутке их было две. И влетели они в ворота сборной Италии.

Итальянцы в третьем периоде пытались спасти матч. Однако в конце матча пропустили еще одну шайбу. Ее уже в пустые ворота отправил Блюгер.

Видеообзор матча Италия – Латвия

 

blog_ava
Евровидение-2019: онлайн-трансляция второго полуфинала
сегодня
1858
Теги: Спорт Новости Спорта Чемпионат мира по хоккею 2019 Хоккей
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
На футболиста "Ливерпуля" сняли смешную пародию из-за гола "Барселоне": видео
сегодня 15:06 На футболиста "Ливерпуля" сняли смешную пародию из-за гола "Барселоне": видео
32
Лэмпард во главе "Дерби" вышел в финал за право играть в АПЛ и феерично отпраздновал: видео
сегодня 14:19 Лэмпард во главе "Дерби" вышел в финал за право играть в АПЛ и феерично отпраздновал: видео
42
"Манчестер Юнайтед" представил новую форму: на ней упоминание о невероятном финале с "Баварией"
сегодня 13:54 "Манчестер Юнайтед" представил новую форму: на ней упоминание о невероятном финале с "Баварией"
87
"Лацио" сенсационно выиграл Кубок Италии: видео
сегодня 12:31 "Лацио" сенсационно выиграл Кубок Италии: видео
84
Украинец Деревянченко проведет бой за титул чемпиона IBF в среднем весе против Сауля Альвареса
15 мая 22:20 Украинец Деревянченко проведет бой за титул чемпиона IBF в среднем весе против Сауля Альвареса
100
Новости
Больше новостей
Залиште відгук