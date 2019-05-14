Дания разгромила Великобританию на ЧМ мира по хоккею, забросив 9 шайб: видео

На чемпионате мира по хоккею сыграли очередные матчи. В первом Великобритания потерпела очередное унизительное поражение. На этот раз от Дании. Латвия же не имела особых проблем в матче против Италии.

Великобритания – Дания 0:9 (0:3, 0:5, 0:1)

В середине первого периода датчане воспользовались игрой в большинстве, дважды забросив шайбы в ворота британцев. Впоследствии еще раз отличился Поульсен.

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Уже в начале второго периода счет стал разгромным. А к концу 20-минутки счет на табло показывал 0:8.

В третьем периоде датчане отличились лишь один раз – шайбу в меньшинстве забросил Поульсен. Она стала 20-й, которую пропустила Великобритания на турнире по три матча. За это время британские хоккеисты забросили лишь одну шайбу.

И стоит добавить, что в конце встречи британцы таки сумели отправить шайбу в ворота соперников. Но судьи ее не засчитали из-за нарушения.

Видеообзор матча Великобритания – Дания

Италия – Латвия 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

Латвия активно борется за попадание в плей-офф Чемпионата мира. Очередным шагом к этому стала победа над сборной Италии.

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Если в первом периоде зрители на арене в Братиславе забитых шайб не увидели, то во второй 20-минутке их было две. И влетели они в ворота сборной Италии.

Итальянцы в третьем периоде пытались спасти матч. Однако в конце матча пропустили еще одну шайбу. Ее уже в пустые ворота отправил Блюгер.

Видеообзор матча Италия – Латвия