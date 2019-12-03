Данк игрока сборной Украины попал в топ-10 моментов по итогам 2019 года

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Данк Ивана Такаченко / ФБУ

Международная федерация баскетбола (ФИБА) определила топ-10 лучших моментов 2019 года в баскетболе 3х3.

Данк игрока сборной Украины Ивана Ткаченко занял третье место в топ-10 лучших моментов.

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Напомним, баскетбол 3х3 впервые включен в олимпийскую программу соревнований на Играх-2020 в Токио. Наша женская сборная сыграет в олимпийской квалификации. При определенных обстоятельствах сыграть в олимпийской квалификации сможет и наша мужская команда.

Что такое данк? Вид броска в баскетболе, при котором игрок выпрыгивает вверх и одной или двумя руками бросает мяч сквозь кольцо сверху вниз. Такой бросок оценивается как и обычный – в 2 очка.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Баскетбол
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