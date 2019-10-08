Данк украинца возглавил рейтинг топ-10 моментов чемпионата мира по баскетболу 3х3: видео

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Данк Ивана Такаченко
Данк Ивана Такаченко / ФБУ

Форвард сборной Украины по баскетболу 3х3 (U-23) Иван Ткаченко стал автором наиболее яркого эпизода чемпионата мира в Китае.

Данк украинца в матче против Катара занял первое место в топ-10 моментов всего турнира.

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Видео лучших моментов чемпионата мира U-23 по баскетболу 3х3

Спорт 24 писал, что мужская сборная Украины по баскетболу 3х3 в составе Евгения Балабана, Антона Мусиенко, Никиты Руслова и Ивана Ткаченко стала серебряным призером чемпионата мира U-23.

Что такое данк? Вид броска в баскетболе, при котором игрок выпрыгивает вверх и одной или двумя руками бросает мяч сквозь кольцо сверху вниз. Такой бросок оценивается как и обычный – в 2 очка.

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Новости Спорта Сборная Украины по баскетболу Баскетбол
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