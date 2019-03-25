Данк украинского баскетболиста попал в число лучших моментов тура чемпионата Испании: видео

Украинский баскетболист Владимир Герун сыграл в чемпионате Испании против "Фуэнлабрада" другого украинца Вячеслава Кривцова. Данк первого из них попал в момент тура чемпионата Испании.

Также в списке лучших моментов – бросок Геруна с отклонением.

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Видео лучших моментов матча чемпионата Испании

Относительно исхода матча, то "Фуэнлабрада" сумела победить "Бреоган". Владимир Герун оказался лучшим игроком в своей команде. В его активе 18 очков один перехват и шесть подборов. В свою очередь Кравцов набрал 9 очков и сделал 4 подбора.

Что такое данк?Вид броска в баскетболе, при котором игрок выпрыгивает вверх и одной или двумя руками бросает мяч сквозь кольцо сверху вниз. Такой бросок оценивается как и обычный – в 2 очка.