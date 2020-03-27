Дария Билодид показала, как занимается дома для поддержания идеальной формы: видео

Пока все учреждения массового скопления людей закрыты из-за карантина, спортсмены вынуждены поддерживать форму в домашних условиях. Среди них и чемпионка мира Дарья Билодид.

В Instagram девушка выложила видео домашнего тренировки. На нем она делает привычные упражнения для поддержания тела в тонусе. А также определенные упражнения по дзюдо.

Примечательно 5 правил поведения, которые помогут преодолеть коронавирус: советы от ВОЗ и ФИФА

Также Дария Билодид призвала всех оставаться дома и выкладывать в соцсети видео своих занятий с тегом #тренуємосьразом.

"В этот тяжелый период у нас есть единственный шанс сохранить свое здоровье наших родных – мы должны оставаться дома. Но не надо забывать о своей физической форме, спортом можно заниматься даже дома", – подписала видео Дария Билодид.

Следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram