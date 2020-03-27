Дария Билодид показала, как занимается дома для поддержания идеальной формы: видео
Пока все учреждения массового скопления людей закрыты из-за карантина, спортсмены вынуждены поддерживать форму в домашних условиях. Среди них и чемпионка мира Дарья Билодид.
В Instagram девушка выложила видео домашнего тренировки. На нем она делает привычные упражнения для поддержания тела в тонусе. А также определенные упражнения по дзюдо.
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Также Дария Билодид призвала всех оставаться дома и выкладывать в соцсети видео своих занятий с тегом #тренуємосьразом.
"В этот тяжелый период у нас есть единственный шанс сохранить свое здоровье наших родных – мы должны оставаться дома. Но не надо забывать о своей физической форме, спортом можно заниматься даже дома", – подписала видео Дария Билодид.
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