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Дария Билодид показала, как занимается дома для поддержания идеальной формы: видео

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Пока все учреждения массового скопления людей закрыты из-за карантина, спортсмены вынуждены поддерживать форму в домашних условиях. Среди них и чемпионка мира Дарья Билодид.

В Instagram девушка выложила видео домашнего тренировки. На нем она делает привычные упражнения для поддержания тела в тонусе. А также определенные упражнения по дзюдо.

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Также Дария Билодид призвала всех оставаться дома и выкладывать в соцсети видео своих занятий с тегом #тренуємосьразом.

"В этот тяжелый период у нас есть единственный шанс сохранить свое здоровье наших родных – мы должны оставаться дома. Но не надо забывать о своей физической форме, спортом можно заниматься даже дома", – подписала видео Дария Билодид.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#stayhomestaysafe Навколо всі закликають людей сидіти вдома і не виходити зайвий раз на вулицю.І я хочу підтримати цей заклик, і ще раз пояснити людям,що в цей важкий період ми маємо єдиний шанс зберігти своє і здоров’я наших рідних-ми повинні залишатися вдома.Але, і не треба забувати про свою фізичну форму, спортом можна займатися навіть вдома.Тож, дивіться моє відео з тренування і викладайте свої заняття в соцмережах з хештегом #тренуємосьразом. Song- Pump up the Jam

Допис, поширений DARIA BILODID (@dariabilodid7)

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Новости Спорта Дзюдо Дария Билодид Спорт
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