Дарио Срна прокомментировал свое возвращение в "Шахтер"

Бывший капитан "Шахтера", а ныне защитник итальянского "Кальяри" Дарио Срна пока не собирается возвращаться в расположение донецкой команды.

Срна пока не собирается возвращаться в донецкий "Шахтер" ни как игрок, ни на административную должность. Об этом сообщает Youtube-программа "ТаТоТаке".

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Возвращение хорвата в "Шахтер" точно не состоится в этом сезоне, поскольку 36-летний футболист хочет еще год поиграть в чемпионате Италии.

Сейчас много об этом говорят. После его интервью, где были такие намеки о возможном возвращении уже даже не игроком, а функционером. По нашей информации, возвращение Срны в "Шахтер" точно не произойдет в этом сезоне. Потому что он еще год хочет поиграть в Италии,

– говорится в сообщении.

В текущем сезоне Срна провел за "Кальяри" 23 матча во всех турнирах, где отдал 3 результативные передачи. За "Шахтер" хорват выступал с 2003-го по 2018 годы.

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