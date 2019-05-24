Дарья Белодед получила престижную награду от Cosmopolitan
Журнал Cosmopolitan Ukraine определил победителей своей ежегодной премии. Среди них отметили и лучшую спортсменку.
Определяли победителей в девяти номинациях сами читатели журнала Cosmopolitan. Целью конкурса было определить целеустремленных, жизнерадостных и независимых людей, которые преуспели в своем деле. Среди номинаций были и "Спортсменки". А на награду претендовали дзюдоистка Дарья Белодед, теннисистка Леся Цуренко и легкоатлетки Ярослава Магучих (прыжки в высоту) и Марина Бех-Романчук (прыжки в длину).
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В голосовании победила Дарья Белодед. В 17 лет девушка стала чемпионкой мира по дзюдо.
Источник: 24 канал
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