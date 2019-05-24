Дарья Белодед получила престижную награду от Cosmopolitan

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Дарья Белодед
Дарья Белодед / Фото из Instagram

Журнал Cosmopolitan Ukraine определил победителей своей ежегодной премии. Среди них отметили и лучшую спортсменку.

Определяли победителей в девяти номинациях сами читатели журнала Cosmopolitan. Целью конкурса было определить целеустремленных, жизнерадостных и независимых людей, которые преуспели в своем деле. Среди номинаций были и "Спортсменки". А на награду претендовали дзюдоистка Дарья Белодед, теннисистка Леся Цуренко и легкоатлетки Ярослава Магучих (прыжки в высоту) и Марина Бех-Романчук (прыжки в длину).

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В голосовании победила Дарья Белодед. В 17 лет девушка стала чемпионкой мира по дзюдо.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A little rest between trainings️️

Допис, поширений DARIA BILODID (@dariabilodid7)

 

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Теги: Новости Спорта Спорт LifeStyle Марина Бех-Романчук Леся Цуренко Дария Билодид
Источник: 24 канал
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