Дарья Белодед празднует 19-летие: милые фото двукратной чемпионки мира по дзюдо

Двукратная чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед 10 октября 2019 года празднует 19-летие.

Дарья Белодед родилась 10 октября 2000 года в Киеве в спортивной семье дзюдоистов Геннадия Белодеда и Светланы Кузнецовой, которые и стали тренерами. Родители Дарьи были против того, чтобы дочь связала свою жизнь с боевыми искусствами, поэтому в трехлетнем возрасте отдали ее на художественную гимнастику. Но в шестилетнем возрасте Дарья сделала сознательный выбор в пользу дзюдо и начала тренироваться.

В итоге девушка дважды подряд выиграла чемпионат мира – в 2018 и 2019 годах. Первая победа сделала ее самой молодой чемпионкой мира среди взрослых. Белодед стала ею в возрасте 17 лет и 11 месяцев.

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Стоит отметить, что Дарья Белодед активная пользовательница Instagram, где выкладывает не только фотографии с соревнований и отдыха, но и повседневной жизни.