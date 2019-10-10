Дарья Белодед празднует 19-летие: милые фото двукратной чемпионки мира по дзюдо

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Дарья Белодед
Дарья Белодед / Фото из соцсетей

Двукратная чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед 10 октября 2019 года празднует 19-летие.

Дарья Белодед родилась 10 октября 2000 года в Киеве в спортивной семье дзюдоистов Геннадия Белодеда и Светланы Кузнецовой, которые и стали тренерами. Родители Дарьи были против того, чтобы дочь связала свою жизнь с боевыми искусствами, поэтому в трехлетнем возрасте отдали ее на художественную гимнастику. Но в шестилетнем возрасте Дарья сделала сознательный выбор в пользу дзюдо и начала тренироваться.

В итоге девушка дважды подряд выиграла чемпионат мира – в 2018 и 2019 годах. Первая победа сделала ее самой молодой чемпионкой мира среди взрослых. Белодед стала ею в возрасте 17 лет и 11 месяцев.

К слову: Чемпионка мира Белодед спела гимн во время награждения

Стоит отметить, что Дарья Белодед активная пользовательница Instagram, где выкладывает не только фотографии с соревнований и отдыха, но и повседневной жизни.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Допис, поширений DARIA BILODID (@dariabilodid7)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Просто хороший выходной день

Допис, поширений DARIA BILODID (@dariabilodid7)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vacation mode️

Допис, поширений DARIA BILODID (@dariabilodid7)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enjoying my vacation in Spain️

Допис, поширений DARIA BILODID (@dariabilodid7)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ничто не может быть более обманчиво, чем улыбка. И никто не знает это лучше, чем люди, которые за ней прячутся. Для некоторых это способ показать зубы, чтобы вежливо предупредить своих врагов, другие лучезарно улыбаются, чтобы не расплакаться,кто-то глупо ухмыляется, чтобы скрыть свой страх, но иногда можно увидеть вполне искреннюю улыбку — это улыбка человека, который знает, что скоро всем его неприятностям придет конец.️

Допис, поширений DARIA BILODID (@dariabilodid7)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

There is the shade of red for every woman.️

Допис, поширений DARIA BILODID (@dariabilodid7)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‍♀️

Допис, поширений DARIA BILODID (@dariabilodid7)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

️?

Допис, поширений DARIA BILODID (@dariabilodid7)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Holidays with my @mariasukhaya ️️

Допис, поширений DARIA BILODID (@dariabilodid7)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Допис, поширений DARIA BILODID (@dariabilodid7)

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Дзюдо Дария Билодид
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