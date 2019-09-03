Дарья Белодед стала лучшей спортсменкой августа

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18-летняя двукратная чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед признана лучшей спортсменкой месяца в Украине.

Блестящее выступление дзюдоистки на чемпионате мира в Японии оценили в Национальном олимпийском комитете.

Как это было: 18-летняя Дарья Белодед выиграла чемпионат мира по дзюдо, защитив свой титул

На мировом форуме в Токио она не только сумела завоевать золотую медаль. Белодед победила на чемпионате мира во второй раз подряд, установив одновременно суперрекорд. Благодаря добытому "золоту" украинка стала самой молодой двукратной чемпионкой мира.

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Теги: Новости Украины Спорт Дария Билодид Дзюдо
Источник: 24 канал
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