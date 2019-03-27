Даты матчей 1/4 финала и 23 тура УПЛ, которые перенесли из-за выборов президента Украины

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"Шахтер" и "Динамо" сыграют 7 апреля в Харькове
"Шахтер" и "Динамо" сыграют 7 апреля в Харькове / Динамо Киев от Шурика

Из-за выборов президента Украины, даты матчей 1/4 финала Кубка Украины и матчи чемпионата были смещены. Изменилась и дата проведения жеребьевки полуфинала Кубка Украины.

23 тур УПЛ, который должен был состояться 30 и 31 марта, перенесли. Матчи команд, которые сыграют в Кубке Украины, состоятся 2 и 3 апреля. Еще два матча запланированы на 6 апреля.

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2 апреля (вторник)
Карпаты – Ворскла 17:00
3 апреля (среда)
Александрия – Шахтер 17:00
Заря – Динамо 18:30
Львов – Мариуполь 19:30
6 апреля (суббота)
Олимпик – Десна 14:00
Черноморец – Арсенал-Киев 17:00

Вместе с тем, все матчи 1/4 финала Кубка Украины состоятся в один день – воскресенье, 7 апреля.
Ингулец – Карпаты 14:00
Львов – Заря 14:00
Днепр-1 – Ворскла 17:00
Шахтер – Динамо 17:00

К слову, "Ворскла" официально объявила об отставке главного тренера

Жеребьевка 1/2 финала Кубка Украины состоится 8 апреля в Киеве в Доме футбола в 13.00.

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Теги: Шахтер Новости Спорта Спорт Футбол Динамо
Источник: 24 Канал
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