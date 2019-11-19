Давай драться: Месси и Кавани едва не устроили драку во время матча – видео
У капитана "Барселоны" Лионеля Месси возник конфликт с нападающим ПСЖ Эдинсоном Кавани во время товарищеского матча между сборными Аргентины и Уругвая.
В конце первого тайма после одного из жестких столкновений на поле между игроками обеих команда началась потасовка.
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Кавани крикнул Месси "Давай драться", на что капитан Аргентины ответил "Когда захочешь". Впрочем, до драки дело так и не дошло, футболисты разошлись и продолжили игру.
Конфликт между Эдинсоном Кавани и Лионелем Месси: смотрите видео
Интересно, что несколько дней назад во время товарищеского матча против сборной Бразилии у Месси произошел конфликт с главным тренером Селесао Тите.
Напомним, 18 ноября состоялся товарищеский матч между сборными Аргентины и Уругвая (2:2). Кавани открыл счет в матче, а Лионель Месси спас свою команду от поражения голом с пенальти на 90+2 минуте.