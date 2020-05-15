Давайте вернем Львов в Польшу хотя бы в волейболе, – экс-тренер украинского клуба " Барком"

Бывший тренер волейбольного клуба "Барком-Кажаны" Ян Сух прокомментировал возможное выступление львовян в чемпионате Польши. "Барком-Кажаны" подали заявку на участие в чемпионате Польши.

Ян Сух в комментарии польскому изданию Przeglad Sportowy поддержал решение львовского клуба выступать в чемпионате Польши.

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"Я за то, чтобы "Барком-Кажаны" играли в Плюс-лиге. Дадим им шанс", – сказал Сух.

По словам Суха, когда он тренировал "Барком", люди говорили об идее присоединения команды к чемпионату Польши.

"В Украине они не имеют себе равных", – добавил тренер.

У них, действительно, сильная команда, прекрасный зал, который может вместить более 2000 зрителей и очень хорошо организованный клуб. Они побеждали "Ресовию". Давайте вернем Львов в Польшу хотя бы в волейболе,

– резюмировал Сух.

"Барком-Кажаны" в комментарии 24 каналу подтвердили, что клуб планирует выступать в чемпионате Польши. Также команда продолжит выступать в чемпионате Украины.

Соответствующую информацию уже подтвердил в комментарии Tribuna.com президент "Барком-Кажаны" Олег Баран. Однако он заявил, что это не произойдет сразу.

Я не говорю, что это произойдет уже сейчас. Но верю, что произойдет через год или через два. Это мечта, к которой я иду и делаю все, чтобы ее реализовать. Потому что это другой уровень,

– сказал Баран.

Кроме того, Олег Баран убеждает, что это не измена, а нормальная практика.

"Маркетингово это вариант НБА – если и нас, и Берлин возьмут. Это может быть решение о расширении лиги и разделение на два дивизиона.

Уровень привлекательности волейбола выходит на более высокий уровень. Не забывайте, что Польша – двукратный чемпион мира. У них самый сильный вид спорта именно волейбол", – отметил Баран.

Что известно о "Барком-Кажаны"? Львовский клуб был основан в 2009 году. Клуб выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины. Команду возглавляет латвийский специалист Угрис Крастинш.

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