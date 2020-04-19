Давайте соберемся дома, – Усик призвал людей не идти в церковь на Пасху
Украинский боксер Александр Усик ранее призывал людей ходить в церковь несмотря на любой карантин. Однако на Пасху изменил свое мнение и попросил всех оставаться дома.
Об этом Усик говорил в прямом эфире в своем инстаграме вечером 18 апреля.
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"Говорят, что когда люди не признают свои ошибки – это плохо, а когда они признают ошибки – это, пожалуй, хорошо", – такими словами начал боксер свою трансляцию. И далее он объяснил, почему раньше призывал людей ходить в церкви несмотря на карантин и изменил ли свое мнение сейчас.
Когда я впервые услышал о том, что хотят закрыть храмы и не пускать туда людей, во мне заиграла внутренняя гордыня, которая сказала мне: "Александр, как же так, закроют храмы, быстро что-то делай". Я сказал: "Люди, идите в храмы",
– заявил Усик.
И добавил: "Я не отказываюсь от своих слов, я скажу вам то же самое. Но на данный момент ситуация сложная. В том плане, что все закрывают и усиливают карантин".
Так вот о чем я хочу попросить весь здравый православный народ. Друзья, давайте соберемся сегодня, поставим свечку и помолимся дома, с семьей или в одиночестве,
– подчеркнул Александр Усик.
Усик в инстаграме призвал людей не идти в церковь на Пасху
Как праздновать Пасху в условиях карантина
- Все богослужения в церквях должны проходить без верующих и исключительно с участием священников.
- Прихожане смогут приобщиться к литургиям во время онлайн-трансляций.
- Верующие смогут посетить храмы на Пасху, однако индивидуально и до или после богослужений. В таком случае в большие церкви пускать будут не более десяти человек, а в малые – не более одного.
- Все посетители храмов должны быть в масках или респираторах. Также запрещается целовать иконы и образы.
- У храма не должно быть скоплений, а расстояние между людьми должно составлять не менее 2 метров. За этим будут следить правоохранители.
- Освящения пасхальных корзин на территории храмов не будет: в городах люди смогут купить куличи освященными, а в селах – выставить корзины за ворота домов, где их посвятит священник.
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