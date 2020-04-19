Давайте соберемся дома, – Усик призвал людей не идти в церковь на Пасху

Украинский боксер Александр Усик ранее призывал людей ходить в церковь несмотря на любой карантин. Однако на Пасху изменил свое мнение и попросил всех оставаться дома.

Об этом Усик говорил в прямом эфире в своем инстаграме вечером 18 апреля.

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"Говорят, что когда люди не признают свои ошибки – это плохо, а когда они признают ошибки – это, пожалуй, хорошо", – такими словами начал боксер свою трансляцию. И далее он объяснил, почему раньше призывал людей ходить в церкви несмотря на карантин и изменил ли свое мнение сейчас.

Когда я впервые услышал о том, что хотят закрыть храмы и не пускать туда людей, во мне заиграла внутренняя гордыня, которая сказала мне: "Александр, как же так, закроют храмы, быстро что-то делай". Я сказал: "Люди, идите в храмы",

– заявил Усик.

И добавил: "Я не отказываюсь от своих слов, я скажу вам то же самое. Но на данный момент ситуация сложная. В том плане, что все закрывают и усиливают карантин".

Так вот о чем я хочу попросить весь здравый православный народ. Друзья, давайте соберемся сегодня, поставим свечку и помолимся дома, с семьей или в одиночестве,

– подчеркнул Александр Усик.



Усик в инстаграме призвал людей не идти в церковь на Пасху

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