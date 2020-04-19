24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

Давайте соберемся дома, – Усик призвал людей не идти в церковь на Пасху

- Читати новину українською
Усик призвал людей не идти в церковь / Коллаж 24 канала

Украинский боксер Александр Усик ранее призывал людей ходить в церковь несмотря на любой карантин. Однако на Пасху изменил свое мнение и попросил всех оставаться дома.

Об этом Усик говорил в прямом эфире в своем инстаграме вечером 18 апреля.

К теме Прошу – оставайтесь дома и берегите себя: Виктор Ляшко поздравил украинцев с Пасхой

"Говорят, что когда люди не признают свои ошибки – это плохо, а когда они признают ошибки – это, пожалуй, хорошо", – такими словами начал боксер свою трансляцию. И далее он объяснил, почему раньше призывал людей ходить в церкви несмотря на карантин и изменил ли свое мнение сейчас. 

Когда я впервые услышал о том, что хотят закрыть храмы и не пускать туда людей, во мне заиграла внутренняя гордыня, которая сказала мне: "Александр, как же так, закроют храмы, быстро что-то делай". Я сказал: "Люди, идите в храмы",
– заявил Усик. 

И добавил: "Я не отказываюсь от своих слов, я скажу вам то же самое. Но на данный момент ситуация сложная. В том плане, что все закрывают и усиливают карантин". 

Так вот о чем я хочу попросить весь здравый православный народ. Друзья, давайте соберемся сегодня, поставим свечку и помолимся дома, с семьей или в одиночестве,
– подчеркнул Александр Усик.

Усик
Усик в инстаграме призвал людей не идти в церковь на Пасху

Как праздновать Пасху в условиях карантина

  • Все богослужения в церквях должны проходить без верующих и исключительно с участием священников.
  • Прихожане смогут приобщиться к литургиям во время онлайн-трансляций.
  • Верующие смогут посетить храмы на Пасху, однако индивидуально и до или после богослужений. В таком случае в большие церкви пускать будут не более десяти человек, а в малые – не более одного.
  • Все посетители храмов должны быть в масках или респираторах. Также запрещается целовать иконы и образы.
  • У храма не должно быть скоплений, а расстояние между людьми должно составлять не менее 2 метров. За этим будут следить правоохранители.
  • Освящения пасхальных корзин на территории храмов не будет: в городах люди смогут купить куличи освященными, а в селах – выставить корзины за ворота домов, где их посвятит священник.
Автор: Олесь Друкач
Теги: Новости Спорта Новости Украины Александр Усик Религия Пасха Спорт Бокс
Комментарии

Читайте также

18 апреля , 15:46 В украинских городах ужесточили карантин перед Пасхой: где и какие запреты будут действовать
Новини України 46332
18 апреля , 23:00 Богослужение на Пасху 2020: онлайн-трансляция
Новини України 18670
18 апреля , 15:51 Лунин станет вторым вратарем "Реала" в следующем сезоне – Marca
Футбол 650
18 апреля , 16:58 Направляли автомат прямо в лицо: шведский футболист рассказал о бегстве из Крыма в 2014 году
Футбол 1236
сегодня , 02:52 Новый пожар в Чернобыльской зоне: все, что известно, фото и видео
Новини України 112074
18 апреля , 15:47 Коронавирус в Испании: резко возросло количество случаев заражения
Здорове життя 96691
18 апреля , 19:00 "Мало слышал об Усике в США": Редкач назвал самых популярных украинских боксеров за океаном
Бокс 1275
18 апреля , 16:22 В России есть тренер, который может возглавить киевское "Динамо", – известный комментатор
Футбол 1589
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
18 апреля 17:40 Украинская красавица Билодид запустила новый челендж, подтянувшись 67 раз: видео
Юрій Семенюк
17 апреля 14:35 Умер чемпион мира по футболу Хантер: причина смерти
Михайло Гема
17 апреля 10:57 Как и где можно заниматься спортом во время карантина
Ігор Саджениця
16 апреля 17:06 Какие спортсмены заболели и выздоровели от коронавируса – список
Михайло Гема
16 апреля 12:57 Сборную Украины по биатлону возглавит успешный иностранный тренер
Михайло Гема

Новости
Больше новостей