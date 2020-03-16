Давайте справляться с этим вызовом вместе, – Кличко обратился к людям относительно коронавируса

Легендарный украинский боксер, один из самых доминирующих чемпионов в истории супертяжелого веса Владимир Кличко выступил с обращением по поводу ситуации, сложившейся в связи с мировой эпидемией коронавируса.

Обращение легенда мирового спорта опубликовал на своей странице в одной из социальных сетей.

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Мы переживаем особое время, а особые времена требуют особых сообщений. Как вы знаете, я люблю вызовы. Они позволяют нам выйти за привычные рамки, дать ощущение полной жизни. Однако некоторые проблемы гораздо больше других. Вирус Covid-19 – это невероятный и гигантский вызов для всех нас, наших правительств, наших систем здравоохранения, нашей экономики, для человечества.

Пришло время встретиться с этой проблемой лицом к лицу и внести свой личный вклад. Главный посыл – очистить наши руки. Также очень важно очистить наши головы. Дело не в том, чтобы быть оптимистом или пессимистом. Это больше о том, чтобы быть реалистом. Мы не должны паниковать, но в то же время не должны быть готовыми к этой ситуации. Мы должны оставаться объективными и способными действовать", – написал Владимир.

Где должен быть наш фокус?

"Прямо сейчас, мы должны сосредоточиться на самом необходимм – защите и спасении жизней. Жизни пожилых людей и части населения, что живут не в лучших условиях – в наибольшей опасности и зоне риска. Но давайте не обманывать себя: любой может быть инфицированным, стать носителем и распространителем вируса, и мы не можем быть неосторожными или эгоистичными", – продолжил он..

Что нам теперь делать?

"У нас до сих пор нет всех данных, информация продолжает поступать, так что все меняется. Ученые усердно работают над тем, чтобы собрать лучшие разработки, данные и разрабатывать новые препараты и средства. Эксперты будут информировать нас, предоставляя необходимые рекомендации. Невежество не поможет в планировании наших действий, знания – сила.

Безопасно и то, что специалисты просят нас сделать – замедлить распространение вируса. Нас просят быть гибким, адаптироваться к нашей повседневной рутине. Просят избегать прямых и социальных контактов. Очень важно, чтобы мы все приняли и уважали эти новые правила.

Наша свобода будет ограничена. Наш дом должен стать всем. Местом, которое заменит все остальные: ресторан, офис, школу и спортзал... Эти ограничения будут тяжелыми. Но это может работать только тогда, если мы будем координированы, действовать как команда и сможем заботиться о детях, соседях и других, нуждающихся в помощи. Это не должно быть большим; много мелких кусочков составляют решение великой головоломки!

Неважно, кто мы. Мы можем только принять этот вызов вместе, с огромным чувством ответственности и солидарности. Нам нужно поддерживать людей, которые борются с этим вирусом: врачей, медицинский персонал, правоохранительные органы и государственных служащих. Давайте станем им помощниками.

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Факт в том, что мы не знаем много (пока). Это большая разница с классической эпидемией гриппа, которую мы переживали в течение веков. Сейчас, и на данный момент мы не знаем, как долго будет ограничиваться наша повседневная жизнь. Надеемся, что не несколько лет, но точно пару недель, и, кто знает, может даже несколько месяцев.

Это означает, что мы должны проявить силу и настойчивость, менять наши привычки, адаптировать наш образ жизни и, в частности, учитывать важность новых норм и правил, даже если они продлятся дольше, чем мы надеемся. Давайте не терять веру и терпение. Давайте попробуем найти единство. Позже, когда мы справимся с этим вызовом, уверен, мы вместе сделаем выводы из нынешней ситуации

Вирус в деталях, поэтому каждый жест имеет значение, каждый день имеет решающее значение и каждый человек имеет решающее значение. Давайте справляться с этим вызовом вместе. Наша коллективная сила воли больше и сильнее этого вируса! Вместе мы – движущая сила!", – написал Владимир Кличко.

Что такое коронавирус Covid-2019?

Так называют вспышку коронавирусной болезни, которая началась в Китае в 2019 году. Ученые изучили геном вируса и установили, что он на 70% похож на SARS-COV, который в 2012 году стал причиной высокой смертности от острого респираторного синдрома.

В 2020 году в Европе, в частности в Италии начало быстро расти число инфицированных коронавирусом. На сегодня случаи коронавируса зафиксированы во всех странах Евросоюза.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса, однако называет ее контролируемой. В Украине подтверждено пять случаев заражения коронавирусом.



Мифы и правда о коронавирус / Инфографика 24 канал

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