Вратарь "Манчестер Юнайтед" Де Хеа пропустил позорный гол от "Эвертона": видео

Звездный голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа совершил седьмую результативную ошибку в рамках АПЛ. На этот раз испанец оконфузился в матче против "Эвертона" в 28 туре чемпионата Англии.

На третьей минуте матча Де Хеа получил передачу от партнера и у него было достаточно времени, чтобы выбить мяч. Однако голкипер долго думал, на кого из партнеров отдать передачу.

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В итоге Доминик Калвер-Льюин запрессинговал вратаря, который быстро выбил мяч и попал в нападающего. После этого мяч курьезно оказался в воротах.

Видео курьезного гола в ворота МЮ

После первого тайма в матче ничья 1:1. Счет сравнял Бруну Фернандеш.