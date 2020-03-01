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Вратарь "Манчестер Юнайтед" Де Хеа пропустил позорный гол от "Эвертона": видео

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Звездный голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа совершил седьмую результативную ошибку в рамках АПЛ. На этот раз испанец оконфузился в матче против "Эвертона" в 28 туре чемпионата Англии.

На третьей минуте матча Де Хеа получил передачу от партнера и у него было достаточно времени, чтобы выбить мяч. Однако голкипер долго думал, на кого из партнеров отдать передачу.

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В итоге Доминик Калвер-Льюин запрессинговал вратаря, который быстро выбил мяч и попал в нападающего. После этого мяч курьезно оказался в воротах.

Видео курьезного гола в ворота МЮ

После первого тайма в матче ничья 1:1. Счет сравнял Бруну Фернандеш.

  • Для Де Хеа это уже седьмая ошибка, которая привела к голу в нынешнем сезоне АПЛ.
  • 27 декабря 2019 года Де Хеа пропустил курьезный гол в матче с "Вотфордом", а его команда потерпела поражение.
  • По результативным ошибкам Де Хеа сравнялся с Берндом Лено из "Арсенала" и Мартином Дубровкой из "Ньюкасла".
  • Отметим, что Де Хеа получает самую высокую зарплату в чемпионате Англии. За год испанец получает в "Манчестер Юнайтед" 23 миллиона евро.
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Автор: Михаил Гема
Теги: Спорт Футбол Манчестер Юнайтед
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