Дебют Свитолиной на турнире WTA в Китае неожиданно перенесли

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Элина Свитолина
Элина Свитолина / Фото из открытых источников

Плохая погода не позволила лучшей украинской теннисистке Элине Свитолиной, которой исполнилось 25 лет, отметить победой свой день рождения.

В четверг, 12 сентября, знаменитая одесситка должна была играть свой первый матч на турнире в Чжэнчжоу, но дождь помешал этому.

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На 13 сентября были перенесены и все остальные матчи одиночных соревнований, а матч Полоны Герцог и первой сеяной Каролины Плишковой был прерван во втором сете.

Напомним, что Свитолина на прошлом розыгрыше Открытого чемпионата США дошла до полуфинала, в котором уступила Серене Уильямс, и на сегодняшний день является третьей ракеткой мира.

Перед стартом Элины на турнире в Китае была озвучена гигантская сумма призовых украинки за всю карьеру. 25-летняя одесситка в последнее время заметно улучшила не только позиции в мировом теннисном рейтинге, где она занимает сейчас третью строчку, но и свое благосостояние.

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Теги: Спорт Елина Свитолина Теннис
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