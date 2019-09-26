Дебют Усика в супертяжелом весе: представлен промо-ролик

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Александр Усик – Тайрон Спонг
Александр Усик – Тайрон Спонг / twitter.com/MatchroomBoxing

12 октября в Чикаго на Wintrust Arena Александр Усик дебютирует в супертяжелом весе. Соперником украинского боксера будет Тайрон Спонг.

Промоутерская компания Matchroom Boxing и сам Александр Усик опубликовали промо-ролик к поединку.

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Александр Усик – Тайрон Спонг промо-ролик

Впоследствии промоутерская компания Matchroom Boxing опубликовала забавное продолжение промо-ролика. Александр скорчил смешную гримасу.

Подробную информацию о Тайроне Спонге – читайте здесь.

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Теги: Спорт Бокс Новости Спорта Александр Усик Усик – Спонг
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