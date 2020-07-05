Канадский пилот Формулы-1 команды "Williams Racing" Николас Латифи неудачно дебютировал в Формуле-1. Он попал в аварию, влетев в отбойник.

Видео аварии выложила Формула-1 в своем официальном профиле в Instagram.

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Неудачный дебют

Канадский пилот Формулы-1 команды "Williams Racing" Николас Латифи дебютировал в соревнованиях самого высокого уровня. Произошло это на Гран-при, которое проходило в Австрии.

Правда, стартовые гонки для новобранца оказались не очень удачными.

Пилот на скорости не справился с управлением и влетел в отбойник. После удара его еще несколько раз развернуло на 360 градусов.

Спортсмен не пострадал. Люди в комментариях пишут, что болид канадца мог подрезать другой соперник.