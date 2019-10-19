Дебютант Суперлиги победил действующего чемпиона, "Черкасские Мавпы" обыграли киевлян: результат

Прометей из Каменского победил дома южненский "Химик" в поединке регулярного чемпионата Суперлиги. Победы дома одержали и "Черкасские Мавпы", а "Одесса" победила на выезде.

Прометей – Химик 83:72 (23:27, 26:13, 22:15, 12:17)

Первая половина матча дебютанта сильнейшего дивизиона и действующего чемпиона также разделилась на две половины. Поначалу игровым преимуществом владели гости из Южного. Но уже после первой четверти амбициозные хозяева перехватили ход игры под свой контроль, отыгрались и вышли вперед.

Тенденция постепенного увеличения разницы в счете сохранилась и после большой перемены. В какой-то момент после результативной атаки Лукашова она достигла несолидных для действующего чемпиона 20-и очков. "Химик" бросился в заключительной четверти спасать ситуацию, однако сломить жесткую защиту хозяев не смог. Лишь удалось несколько сократить отставание. Действующий чемпион потерпел первое поражение, а "Прометей" остался единственной командой лишь с победами.

Черкасские Мавпы – Киев-Баскет 85:77 (25:17, 27:26,16:18, 17:16)

"Черкасские Мавпы" лучше начали матч: сначала признанный лидер хозяев и лучший скорер Суперлиги Пари-Матч на этот момент Сеад Хаджифейзович заработал два штрафных, после этого включился другой легионер черкассцев Райт, который получил пять баллов подряд.

Во второй четверти "Киев-Баскет" начал играть более слаженно, но в середине десятиминутки разница в счете составляла уже 13 баллов. Жители же, которые имеют одну из самых коротких скамеек в нынешней Суперлиге, сумели эффективно использовать молодежь. В концовке гости из столицы сумели несколько сократить отставание. На большой перерыв команды ушли при счете 52:43.

Во второй половине игры продолжили феерить Райт и Хаджифейзович, но гости из столицы продолжали давить и понемногу сокращать отставание. Снайпер Максим Пустозвонов своим дальним сократил разницу до двух баллов, и, казалось, сломал соперника, но два подряд ендвана от Хаджифейзовича не дали шансов сопернику.

Видео моментов матча Черкасские Мавпы – Киев-Баскет

Запорожье – Одесса 77:87 (14:28, 21:18, 16:24, 26:17)

Хозяева провалили старт матча. Команда Валерия Плеханова реализовала 26% бросков с игры, не забросила ни одного из 7 трехочковых, проиграла борьбу под щитами, в частности пропустив 18 очков из краски, и в целом не сумела войти в игру. Этим воспользовались гости, которые свои шансы использовали, и реализовав более 70% бросков с игры, выиграли первую четверть 28:14.

Во второй десятиминутке хозяевам удалось прибавить энергии, выровнять игру и выиграть отрезок, но на большой перерыв команды ушли при 11 очках преимущества гостей.

Ключевым во второй половине стал отрезок в третьей четверти, который вновь остался за гостями. Удачная игра позволила команде Олега Юшкина получить 19 очков лидерства перед заключительной четвертью. "Запорожье" включилось в четвертой десятиминутке, но было уже поздно. Команда Валерия Плеханова сумела приблизиться на расстояние 8 очков за минуту до конца основного времени, но гости, которые немного потеряли концентрацию, удержали победный счет.

"Одесса", продемонстрировав более заряженности и желания, побеждает в первых в сезоне, нанося "Запорожью" третье поражение – 87:77.