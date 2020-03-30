Дебютная Олимпиада 43-летней легкоатлетки откладывается из-за коронавируса
Австралийская легкоатлетка Шанейд Дайвер специализируется на беге на длинных дистанциях. Спортсменка квалифицировалась на Олимпиаду-2020, которая должна была происходить в Токио, но из-за пандемии коронавируса ее перенесли на 2021 год, поэтому дебют австралийки откладывается еще на год.
Теперь австралийской бегунке придется ждать еще один год, чтобы осуществить свою мечту.
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Спортивная карьера Дайвер не похожа на других спортсменов, которые начали тренироваться в детстве или юности. Она начала бежать марафоны в 2010 году после рождения своего старшего сына.
Четыре года назад она пропустила Олимпиаду-2016 в Рио-де-Жанейро из-за травмы колена. Теперь коронавирус отложил ее дебют еще на один год.
Она принимала участие в двух чемпионатах мира, заняла пятое место в Нью-Йоркском марафоне, седьмое место в Лондонском марафоне, а также занимает третье место в рейтинге австралийских марафонцев.
Новости о переносе Олимпиады не из приятных, но этого ждали уже несколько недель. Лучше провести ее в 2021 году, чем отменить Игры. Я с нетерпением ждала этого года. Мне пришлось многое изменить, чтобы подготовиться к ней, поэтому еще один дополнительный год не идеальный вариант, но это лучше, чем то, чтобы это не произошло совсем,
– прокомментировала Дайвер.
Добавим, что Дайвер работает ИТ-консультантом и имеет двоих детей.
Достижения Шанейд Дайвер
- В 2012 году она выиграла чемпионат Австралии по полумарафону.
- В 2014 году она пробежала свой дебютный марафон в Мельбурне, который она завершила со вторым временем среди женщин – 2:34:15.
- Она победила в Мельбурнском марафоне 2018 года со временем 2:25:17. На этот раз Дайвер стала самой быстрой австралийской бегуньей в марафоне в возрастной категории 40+.
- Спортсменка поставила новый личный рекорд со временем 2:24:11 на Лондонском марафоне 2019 года, где она заняла седьмое место.
- Шанейд была четырнадцатой на 10 тысяч метров на чемпионате мира в 2019 году. Ее время – 31:25.49, что было мировым рекордом старше 40-х лет.
- Она была пятой на марафоне в Нью-Йорке в 2019 году со временем 2:26:23.
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