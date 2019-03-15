Дебютный бой украинца Долидзе в UFC отменен, его не пустили в Россию

57 Читати новину українською
Роман Долидзе
Роман Долидзе / Фото из открытых источников

Грузинский боец украинского промоушена WWFC Роман Долидзе не сможет дебютировать в UFC на турнире в Санкт-Петербурге из-за проблемы с визой в Россию.

Об этом сообщил сам спортсмен на своей странице в Instagram. Роман добавил, что по-прежнему его дебют в UFC планируется в апреле, но уже в США.

Читайте также: Макгрегор посетит Украину в 2019 году: где можно увидеть звезду UFC

Несколько дней назад со мной связались представители UFC, сказали, что есть проблемы с визой в РФ. Поэтому бой отменили. Антигулову я желаю удачи в предстоящем бою. Для меня следующий бой планируется в апреле, только уже в США. Я поехал тренироваться,
– написал Долидзе.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

საღამო მშვიდობისა. ვიზის მიღების პრობლემების გამო ბრძოლა გაუქმდა. შემდეგი ბრძოლა ისევ აპრილში იგეგმება. - Добрый вечер. Бой отменен по причине сложностей с получением визы в Россию. Следующий бой планируеться опять же в апреле в США. - Fight cancelled due to visa issues with the Russian Federation. Still planning on an April UFC debut but in the US. #RDsport #UFC #JacksonWink #WWFC

Публикация от Roman Dolidze (@romandolidze)

Долидзе пять последних боев провел в WWFC. И в каждом победил досрочно. Последний бой Роман выиграл нокаутом в третьем раунде у Михала Пастернака.

Ранее Спорт 24 писал, что 2 марта в столичном "Дворце Спорта" состоялось яркое бойцовское шоу. На турнире WWFC 14 в октагоне встретились 20 бойцов из разных весовых категорий, которые боролись не только за места в рейтинге, но и за чемпионские пояса.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

blog_ava
Теракт в Новой Зеландии: сколько погибших и что известно о виновниках
сегодня
4460
Теги: Спорт Новости Спорта Новости России Смешанные единоборства
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Дебютный бой украинца Долидзе в UFC отменен, его не пустили в Россию
сегодня 21:18 Дебютный бой украинца Долидзе в UFC отменен, его не пустили в Россию
57
Усик спел известную песню о позорном поражении "Динамо": видео
сегодня 16:51 Усик спел известную песню о позорном поражении "Динамо": видео
457
Четвертьфинал Лиги чемпионов за что МЮ будет мстить "Барселоне", а "Аякс" – "Ювентусу"
сегодня 14:55 Четвертьфинал Лиги чемпионов за что МЮ будет мстить "Барселоне", а "Аякс" – "Ювентусу"
111
Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы
сегодня 14:17 Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы
485
Курьез дня: сильный ветер стал ассистентом забитого гола в Англии (видео)
сегодня 11:20 Курьез дня: сильный ветер стал ассистентом забитого гола в Англии (видео)
97
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук