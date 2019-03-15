Дебютный бой украинца Долидзе в UFC отменен, его не пустили в Россию

Грузинский боец украинского промоушена WWFC Роман Долидзе не сможет дебютировать в UFC на турнире в Санкт-Петербурге из-за проблемы с визой в Россию.

Об этом сообщил сам спортсмен на своей странице в Instagram. Роман добавил, что по-прежнему его дебют в UFC планируется в апреле, но уже в США.

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Несколько дней назад со мной связались представители UFC, сказали, что есть проблемы с визой в РФ. Поэтому бой отменили. Антигулову я желаю удачи в предстоящем бою. Для меня следующий бой планируется в апреле, только уже в США. Я поехал тренироваться,

– написал Долидзе.

Долидзе пять последних боев провел в WWFC. И в каждом победил досрочно. Последний бой Роман выиграл нокаутом в третьем раунде у Михала Пастернака.

Ранее Спорт 24 писал, что 2 марта в столичном "Дворце Спорта" состоялось яркое бойцовское шоу. На турнире WWFC 14 в октагоне встретились 20 бойцов из разных весовых категорий, которые боролись не только за места в рейтинге, но и за чемпионские пояса.

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