Дело Павелко: Шевченко и Блохин обратились к Разумкову с критикой следственной комиссии

Главный тренер сборной Украины и бывшие футболисты Олег Блохин и Игорь Беланов обратились к спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову. Причиной обращения стала деятельность Временной специальной следственной комиссии (ВСК) по делу главы Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Павелко.

На фейсбук-странице Игоря Беланова появилось обращение к Разумкову. В ней говорится, что против УАФ более двух лет продолжается информационная война.

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Отмечается, что одной из тем для манипуляций стала государственная программа по развитию футбольной инфраструктуры Украины.

Мы надеялись, что народные депутаты в сотрудничестве с правоохранительными органами изучат все аспекты реализации этой программы и дадут четкие ответы на вопрос: имели ли здесь место злоупотребления, или все обвинения в адрес УАФ были надуманные,

– говорится в сообщении.

Как отмечают авторы обращения, у них сложилось ощущение, что в течение шести месяцев работы ВСК целью комиссии было создание нового инструмента для манипуляций по данной теме.

Об этом свидетельствуют и последние заявления отдельных народных депутатов, которые ставят политические интересы выше интересов украинского футбола. Есть серьезные опасения, что для некоторых важнее само существование такой комиссии, как технологии для новых манипуляций, а не объективные результаты ее работы,

– отмечают три обладателя "Золотого мяча".

Они просят не допустить политизации работы ВСК.

Что известно о злоупотреблениях в УАФ

Правоохранительные органы расследуют сразу пять уголовных дел, где фигурантом является президент УАФ Андрей Павелко.

Говорится о возможном злоупотреблении служебным положением Павелко при реализации бюджетной программы "Строительство футбольных полей с искусственным покрытием в регионах Украины" в 2017-2018 годах.

Кто такой Андрей Павелко?

Президент УАФ, бывший депутат Верховной Рады (прошел в парламент по списку "Блока Петра Порошенко" под номером 33), был заместителем председателя фракции БПП и председателем Комитета ВРУ по вопросам бюджета. Павелко – кум Андрея Шевченко.

В июне 2018 года НАБУ открыло дело по факту коррупции в ФФУ (нынешняя УАФ).

Согласно расследованию программы "Схемы", в 2016 году Павелко через подставную компанию в ОАЭ закупил для ФФУ оборудование для производства травы для футбольных полей по завышенным на 20% ценам, что позволило ему незаконно получить 1 миллион долларов

Также Павелко стал героем расследования журналистов BIHUS info.

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