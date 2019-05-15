Дело Мораеса: Люксембург решил не сдаваться и готовит апелляцию

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Люксембург – Украина
Люксембург – Украина / GETTY IMAGES

Федерация футбола Люксембурга не согласна с решением УЕФА по делу правомерности выступлений натурализованного Жуниора Мораеса за сборную Украины в матчах отбора Евро-2020 с Португалией и Люксембургом.

КДК УЕФА вынес решение об участии натурализованного бразильца Жуниора Мораеса за сборную Украины. В УЕФА не увидели нарушения с украинской стороны, поэтому Украину не наказали.

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14 мая вечером люксембургская футбольная федерация получила письмо от УЕФА с аргументацией своего решения, сообщает Tribuna.com.

Как пишет источник, письмо федерацию не убедило, поэтому она подаст апелляцию.

На следующий день Федерация футбола Люксембурга сообщила УЕФА, что она подаст официальную апелляцию и имеет на это три дня.

Скандал с натурализацией Жуниора Мораеса
Жуниор Мораес получил украинское гражданство 15 марта. Однако об этом стало известно только 18 марта. И уже 19 марта Жуниор Мораес получил вызов в национальную сборную. Он сыграл в двух матчах отбора 22 и 25 марта. В первом Украины сыграла вничью с Португалией. Во втором украинцы выиграли в Люксембурге благодаря автоголу уже в добавленное арбитром время.

Федерации футбола Португалии и Люксембурга обжаловали участие Жуниора Мораеса в матчах за сборную Украины. Сначала техническое поражение за участие Мораеса в матче потребовала Португалия. Местное издание указало, что игрок не выполнил одно из необходимых условий для получения гражданства – проживать на территории Украины непрерывно 5 лет. Впоследствии эту идею решили использовать и в Федерации футбола Люксембурга. Поэтому дело передали в Контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА. Если бы там удовлетворили жалобу, Украине угрожали бы два технических поражения за эти матчи.

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Теги: Футбол Спорт Новости Спорта Сборная Украины по футболу Жуниор Мораес Евро-2020
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