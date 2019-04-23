Дело Мораеса: УЕФА перенес рассмотрение натурализации игрока сборной Украины

Контрольный, этический и дисциплинарный орган УЕФА перенес дату заседания по делу натурализации форварда сборной Украины Жуниора Мораеса с 25 апреля на 2 мая.

Причина переноса заключается в том, что необходимо присутствие представителей всех заинтересованных в решении данного вопроса федераций, сообщает Betnews365.

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В то же время, будет ли принято решение во время этого заседания пока не сообщается. Предварительно, Украина рискует остаться без всех очков, заработанных в первых матчах отбора на Евро-2020. Сейчас в активе "сине-желтых" 4 балла.

Что случилось с натурализацией Мораеса?Федерации футбола Португалии и Люксембурга обжаловали участие Жуниора Мораеса в матчах за сборную Украины. Сначала технического поражения из-за участия Мораеса в матче потребовала Португалия. Местное издание указало, что игрок не выполнил одно из необходимых условий для получения гражданства – проживание на территории Украины непрерывно 5 лет. Впоследствии эту идею решили использовать и в Федерации футбола Люксембурга.



Жуниор Мораес получил украинское гражданство 15 марта. Однако об этом стало известно лишь 18 марта. И уже 19 марта Жуниор Мораес получил вызов в лагерь национальной сборной. Он сыграл в двух матчах отбора 22 и 25 марта. В первом Украина сыграла вничью с Португалией. Во втором украинцы выиграли у Люксембурга благодаря автоголу уже в добавленное арбитром время.

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