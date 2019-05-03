Дело Мораеса: УЕФА вынесла решение об участии игрока в матчах за сборную Украины

Контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА вынес решение об участии натурализованного бразильца Жуниора Мораеса за сборную Украины.

Сборная Украины могла получить два технических поражения в матчах отбора Евро-2020 против Португалии и Люксембурга из-за участия в них Жуниора Мораеса. Однако в УЕФА не увидели нарушения с украинской стороны. Об этом заявил президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко.

"Контрольно-дисциплинарный орган УЕФА подтвердил правомерность выступлений Жуниора Мораеса за сборную Украины в матчах с Португалией и Люксембургом", – говорится в сообщении Андрея Павелко.

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Скандал относительно натурализации Жуниора МораесаЖуниор Мораес получил украинское гражданство 15 марта. Однако об этом стало известно лишь 18 марта. И уже 19 марта Жуниор Мораес получил вызов в лагерь национальной сборной. Он сыграл в двух матчах отбора 22 и 25 марта. В первом Украина сыграла вничью с Португалией. Во втором украинцы выиграли у Люксембурга благодаря автоголу уже в добавленное арбитром время



Федерации футбола Португалии и Люксембурга обжаловали участие Жуниора Мораеса в матчах за сборную Украины. Сначала техническое поражение из-за участия Мораеса в матче потребовала Португалия. Местное издание указало, что игрок не выполнил одно из необходимых условий для получения гражданства – проживание на территории Украины непрерывно 5 лет. Впоследствии эту идею решили использовать и в Федерации футбола Люксембурга. Поэтому дело передали в Контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА. Если бы там удовлетворили жалобу, Украине грозили бы два технических поражения за эти матчи.