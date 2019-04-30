Дело натурализации Мораеса: стало известно, когда УЕФА вынесет решение

Дисциплинарный комитет УЕФА рассмотрит решение о натурализации Жуниора Мораеса. Именно от его решения будет зависеть, получит ли звездная Украина два технических поражения в матчах против Португалии и Люксембурга, или нет.

По данным журналиста Игоря Цыганыка, 2 мая представители сборных Украины, Португалии и Люксембурга должны собраться в штаб-квартире УЕФА, чтобы дать свои объяснения этой ситуации. Только после этого дисциплинарный комитет сможет вынести решение.

"Вероятно, УЕФА объявит решение 3 мая. Как обычно. Дается 24 часа, чтобы полностью выписать решение и объяснения", – заявил Игорь Цыганык во время программы "Цыганык Live".

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Украина рискует получить два технических поражения за матчи против Португалии и Люксембурга, где сыграл Жуниор Мораес. Пока же "сине-желтые" имеют четыре очка в активе в отборе на Евро-2020.

Скандал вокруг натурализации Жуниора Мораеса?

Федерации футбола Португалии и Люксембурга обжаловали участие Жуниора Мораеса в матчах за сборную Украины. Сначала техническое поражение из-за участия Мораеса в матче потребовала Португалия. Местное издание указало, что игрок не выполнил одно из необходимых условий для получения гражданства – проживание на территории Украины непрерывно 5 лет. Впоследствии эту идею решили использовать и в Федерации футбола Люксембурга.



Жуниор Мораес получил украинское гражданство 15 марта. Однако об этом стало известно лишь 18 марта. И уже 19 марта Жуниор Мораес получил вызов в лагерь национальной сборной. Он сыграл в двух матчах отбора 22 и 25 марта. В первом Украина сыграла вничью с Португалией. Во втором украинцы выиграли у Люксембурга благодаря автоголу уже в добавленное арбитром время