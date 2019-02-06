Дело пьяных российских футболистов Кокорина и Мамаева: суд вынес новое решение

6 февраля Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока ареста футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Оба игрока останутся под стражей до 8 апреля.

Двум футболистам продлили пребывание под стражей еще на два месяца – до 8 апреля.

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Кокорин и Мамаев содержатся под стражей в качестве меры пресечения по уголовному делу, возбужденному по статьям "хулиганство в составе группы лиц" и "побои".

Что произошло с Кокориным и Мамаевым

7 октября в Санкт-Петербурге клуб "Зенит", в котором выступает Кокорин, принимал "Краснодар" Мамаева. Последний забил гол в этом матче, но выиграл "Зенит". После этого оба футболиста отправились в Москву праздновать десятилетие своей дружбы.

После чего состоялся целый ряд незаконных поступков компании навеселе. 10 октября футболистов задержали и поместили в изолятор временного содержания за избиение чиновников в центре Москвы. 11 октября состоялись очные ставки с пострадавшими, а 12 октября было принято решение о мере пресечения.

Сначала Кокорин и Мамаев были задержаны в СИЗО до 8 декабря. Впоследствии их арест продлили до 8 февраля 2019 года.

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