Дело "Приватбанка": под судом протест с флагами "Динамо" из-за денег Суркисов (фото)

В Верховном суде Украины рассматривается дело по иску семьи Суркисов против Нацбанка. Под стенами суда состоялись две акции протеста.

Одни участники акции держали флаги "Динамо". И требовали вернуть деньги семье Суркисов, которые и обладают столичным клубом.



Протестующие с флагами "Динамо" под стенами Верховного суда (фото: 24 канал)



Активисты держат флаги "Динамо" и требуют вернуть деньги семье Суркисов (фото: 24 канал)

Другие же были с флагами "Демократического топора" и выкрикивали "Суркис – ху*ло". Они требуют, чтобы семье Суркисов не возвращали деньги, ведь они были связаны с бывшими владельцами "Приватбанка". Ведь эти средства придется возвращать из государственного бюджета.

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Против возврата денег выступают представители "Демократического топора" (фото: 24 канал)

Дело "Приватбанка": Суркисы против Нацбанка

Семья Суркисов подала иск против решения Национального банка Украины относительно законности процедуры bail-in. По этой процедуре члены семьи Суркисов были признаны как лица, связанные с бывшими владельцами банка. Поэтому их депозиты были обменены на акции банка (процедура bail-in), которые позже Нацбанк выкупил за одну гривну при национализации "Приватбанка".

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О какой сумме идет речь

В общем семья Суркисов планирует взыскать с "Приватбанка" средств на общую сумму в 1,05 миллиардов гривен, 266,2 тысячи долларов США и 7,8 тысячи евро. Эти деньги были на депозитах финучреждения на момент национализации. Так, президент киевского "Динамо" Игорь Суркис имел в банке счет на 151 миллиона гривен, вице-президент УЕФА и депутат Верховной Рады от ОПЗЖ Григорий Суркис – 163,1 миллиона гривен, Полина Ковалик (жена Григория Суркиса) - 514,1 миллиона гривен, Марина Суркис (дочь Игоря Суркиса) – 174,5 миллиона гривен, Рахмиль Суркис (отец Григория и Игоря) – 44,8 миллиона гривен.

17 мая 2017 года Окружной административный суд Киева удовлетворил иск семьи Суркисов о взыскании с "Приватбанка" средств. Впоследствии Киевский апелляционный суд подтвердил решение в пользу Суркисов. Поэтому Нацбанк и "Приватбанк" подали кассационную жалобу в Верховный суд. Во время первого заседания тоже были активисты с флагами "Динамо". Болельщики столичного клуба заявили, что это были не они, а неизвестные им лица.

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