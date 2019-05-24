Дело Жуниора Мораеса: Португалия и Люксембург подали апелляцию

Дело о натурализации Жуниора Мораеса и его участии в матчах за сборную Украины против Португалии и Люксембурга не закончено. Футбольные ассоциации Люксембурга и Португалии решили обжаловать решение КДК УЕФА.

Напомним, Контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА отклонил протест Федерации футбола Португалии и Люксембурга на незаконную натурализации Жуниора Мораеса. В УЕФА не увидели нарушения относительно участия игрока в матчах за сборную Украины.

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Но португальцев и люксембуржцев такой вердикт не устроил. Получив мотивационную часть, обе ассоциации воспользовались своим правом и обратились в апелляционный комитет УЕФА, сообщает телеканал "Футбол 1". Дату рассмотрения дела рассмотрят в ближайшее время.

Украинская ассоциация готова защищать свою правоту где угодно, даже в Лозаннском суде.

Скандал вокруг натурализации Жуниора МораесаЖуниор Мораес получил украинское гражданство 15 марта. Однако об этом стало известно лишь 18 марта. И уже 19 марта Жуниор Мораес получил вызов в лагерь национальной сборной. Он сыграл в двух матчах отбора 22 и 25 марта. В первом Украина сыграла вничью с Португалией. Во втором украинцы выиграли у Люксембурга благодаря автоголу уже в добавленное арбитром время.



Федерации футбола Португалии и Люксембурга обжаловали участие Жуниора Мораеса в матчах за сборную Украины. Сначала техническое поражение из-за участия Мораеса в матче потребовала Португалия. Местное издание указало, что игрок не выполнил одно из необходимых условий для получения гражданства – проживание на территории Украины непрерывно 5 лет. Впоследствии эту идею решили использовать и в Федерации футбола Люксембурга. Поэтому дело передали в Контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА. Если бы там удовлетворили жалобу, Украине грозили бы два технических поражения за эти матчи.