24 канал техно lifestyle Здоровье дизайн Афиша auto Учеба Likar покер
more

День рождения Милевского, возврат Пидручного на Кубок мира и другие события 12 января

34 Читати новину українською
Дмитрий Пидручний / GETTY IMAGES

12 января состоится Суперкубок Испании, сборная Украины по гандболу сыграет на Евро-2020, а Артем Милевский будет праздновать день рождения. Календарь главных спортивных событий читайте в материале Спорт24.

Кубок мира по биатлону

В воскресенье состоятся последние гонки в рамках 4 этапа Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе. Болельщиков ждут женский и мужской масс-старты.

13:35 масс-старт женщины

Елена Пидгрушная (Украина)

15:25 масс-старт мужчины

Дмитрий Пидручный (Украина)

Артем Прима (Украина)

Смотрите также: Кубок мира по биатлону-2020: онлайн-трансляция

Матч сборной Украины на Евро-2020 по гандболу

12 января сборная Украины проведет важный матч на Евро-2020 по гандболу. "Сине-желтые" встретятся с Австрией.

Первую игру Украина драматически проиграла Северной Македонии, поэтому должна реабилитироваться во втором поединке.

Австрия в первой игре одержала победу, переиграв Чехию. Матч Австрия – Украина начнется в 19:15.

Это интересно: Чемпионат Европы по гандболу 2020 – что это за вид спорта и какие правила

Суперкубок Испании

За Суперкубок Испании впервые борются не чемпион и победитель Кубка страны прошлого сезона. "Атлетико" и "Реал" в прошлом сезоне не выиграли ни одного трофея.

Однако реформирование турнира позволило мадридским командам сыграть в финале.

Матч "Реал" – "Атлетико" состоится в Саудовской Аравии. Начало игры в 20:00. Обзор матча читайте на сайте Спорт24.

Новости по теме: Реал – Атлетико: прогноз букмекеров на финал Суперкубка Испании

Игра Леня в НБА

В ночь с 12 на 13 января в рамках НБА очередной матч проведет команда украинца Алексея Леня.

"Атланта" Леня померяется силами с "Бруклином". В этом сезоне "Хоукс" одержали только 8 побед, поэтому должны прервать негативную серию.

Топ-матч Серии А

В воскресенье любителей итальянского футбола ждет противостояние "Ромы" и "Ювентуса". Команда экс-тренера "Шахтера" Паулу Фонсеки попытается остановить действующих чемпионов Италии.

Начало матча в Риме в 21:45.

Достойно внимания: Рома – Ювентус: прогноз букмекеров на топ-матч Серии А

Матчи Суперлиги и УХЛ

12 января состоится только один матч чемпионата Украины. "Черкасские Мавпы" встретятся с "Николаевом". Начало игры в 14:00.

Также в этот день пройдет только одна игра в рамках чемпионата Украины по хоккею. "Днепр" примет "Белый Барс". Начало игры в 13:00.

День в истории

  • 12 января 1944 года родился легендарный американский боксер Джо Фрейзер. Он золотой медалист Олимпийских игр в Токио 1964 года в тяжелом весе, чемпион мира в 1970-1973 годах по версиям WBA и WBC. Умер в 2011 году;
  • 31-й день рождения празднует Аксель Витсель – игрок "Боруссии" Дортмунд и сборной Бельгии;
  • 35-й день рождения празднует бывший игрок "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский.
8 малоизвестных фактов о Злате Огневич, которые могут удивить
сегодня
1309
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Футбол Гандбол Хоккей Баскетбол Новости биатлона
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 09:49 Лунин стал героем матча Кубка Испании, отразив два пенальти – видео ярких сейвов
Юрій Семенюк 35
10 января 17:31 Зимние трансферы 2020: онлайн
Юрій Семенюк 979
11 января 22:30 "Железная Дюймовочка" Юлия Елистратова: о триатлоне, подготовке, борьбе и условиях тренировок
Станіслав Безушко 121
11 января 20:57 Страшная трагедия: в Австралии акулы съели 21-летнего немецкого футболиста
Юрій Семенюк 669
11 января 18:17 Слова твои уважение убивают: Ломаченко посвятили стихи из-за скандального видео со спецназом РФ
Вісент Луїс 318
Новости
Больше новостей
Залиште відгук