День рождения Милевского, возврат Пидручного на Кубок мира и другие события 12 января

12 января состоится Суперкубок Испании, сборная Украины по гандболу сыграет на Евро-2020, а Артем Милевский будет праздновать день рождения. Календарь главных спортивных событий читайте в материале Спорт24.

Кубок мира по биатлону

В воскресенье состоятся последние гонки в рамках 4 этапа Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе. Болельщиков ждут женский и мужской масс-старты.

13:35 масс-старт женщины

Елена Пидгрушная (Украина)

15:25 масс-старт мужчины

Дмитрий Пидручный (Украина)

Артем Прима (Украина)

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Матч сборной Украины на Евро-2020 по гандболу

12 января сборная Украины проведет важный матч на Евро-2020 по гандболу. "Сине-желтые" встретятся с Австрией.

Первую игру Украина драматически проиграла Северной Македонии, поэтому должна реабилитироваться во втором поединке.

Австрия в первой игре одержала победу, переиграв Чехию. Матч Австрия – Украина начнется в 19:15.

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Суперкубок Испании

За Суперкубок Испании впервые борются не чемпион и победитель Кубка страны прошлого сезона. "Атлетико" и "Реал" в прошлом сезоне не выиграли ни одного трофея.

Однако реформирование турнира позволило мадридским командам сыграть в финале.

Матч "Реал" – "Атлетико" состоится в Саудовской Аравии. Начало игры в 20:00. Обзор матча читайте на сайте Спорт24.

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Игра Леня в НБА

В ночь с 12 на 13 января в рамках НБА очередной матч проведет команда украинца Алексея Леня.

"Атланта" Леня померяется силами с "Бруклином". В этом сезоне "Хоукс" одержали только 8 побед, поэтому должны прервать негативную серию.

Топ-матч Серии А

В воскресенье любителей итальянского футбола ждет противостояние "Ромы" и "Ювентуса". Команда экс-тренера "Шахтера" Паулу Фонсеки попытается остановить действующих чемпионов Италии.

Начало матча в Риме в 21:45.

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Матчи Суперлиги и УХЛ

12 января состоится только один матч чемпионата Украины. "Черкасские Мавпы" встретятся с "Николаевом". Начало игры в 14:00.

Также в этот день пройдет только одна игра в рамках чемпионата Украины по хоккею. "Днепр" примет "Белый Барс". Начало игры в 13:00.

День в истории