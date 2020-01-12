День рождения Милевского, возврат Пидручного на Кубок мира и другие события 12 января
12 января состоится Суперкубок Испании, сборная Украины по гандболу сыграет на Евро-2020, а Артем Милевский будет праздновать день рождения. Календарь главных спортивных событий читайте в материале Спорт24.
Кубок мира по биатлону
В воскресенье состоятся последние гонки в рамках 4 этапа Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе. Болельщиков ждут женский и мужской масс-старты.
13:35 масс-старт женщины
Елена Пидгрушная (Украина)
15:25 масс-старт мужчины
Дмитрий Пидручный (Украина)
Артем Прима (Украина)
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Матч сборной Украины на Евро-2020 по гандболу
12 января сборная Украины проведет важный матч на Евро-2020 по гандболу. "Сине-желтые" встретятся с Австрией.
Первую игру Украина драматически проиграла Северной Македонии, поэтому должна реабилитироваться во втором поединке.
Австрия в первой игре одержала победу, переиграв Чехию. Матч Австрия – Украина начнется в 19:15.
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Суперкубок Испании
За Суперкубок Испании впервые борются не чемпион и победитель Кубка страны прошлого сезона. "Атлетико" и "Реал" в прошлом сезоне не выиграли ни одного трофея.
Однако реформирование турнира позволило мадридским командам сыграть в финале.
Матч "Реал" – "Атлетико" состоится в Саудовской Аравии. Начало игры в 20:00. Обзор матча читайте на сайте Спорт24.
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Игра Леня в НБА
В ночь с 12 на 13 января в рамках НБА очередной матч проведет команда украинца Алексея Леня.
"Атланта" Леня померяется силами с "Бруклином". В этом сезоне "Хоукс" одержали только 8 побед, поэтому должны прервать негативную серию.
Топ-матч Серии А
В воскресенье любителей итальянского футбола ждет противостояние "Ромы" и "Ювентуса". Команда экс-тренера "Шахтера" Паулу Фонсеки попытается остановить действующих чемпионов Италии.
Начало матча в Риме в 21:45.
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Матчи Суперлиги и УХЛ
12 января состоится только один матч чемпионата Украины. "Черкасские Мавпы" встретятся с "Николаевом". Начало игры в 14:00.
Также в этот день пройдет только одна игра в рамках чемпионата Украины по хоккею. "Днепр" примет "Белый Барс". Начало игры в 13:00.
День в истории
- 12 января 1944 года родился легендарный американский боксер Джо Фрейзер. Он золотой медалист Олимпийских игр в Токио 1964 года в тяжелом весе, чемпион мира в 1970-1973 годах по версиям WBA и WBC. Умер в 2011 году;
- 31-й день рождения празднует Аксель Витсель – игрок "Боруссии" Дортмунд и сборной Бельгии;
- 35-й день рождения празднует бывший игрок "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский.